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В новом учебном году в ижевских школах откроется 370 новых мест

17:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
В новом учебном году в ижевских школах откроется 370 новых мест
17:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#детские сады
Фото: ИА «Сусанин»
219
0

Также в новом учебном году откроется 35 новых ясельных групп.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в предстоящий учебный год откроется 370 новых школьных мест. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Также в Ижевске начнут работу детские сады в посёлке Машиностроителей и на улице Берша. Откроется 35 новых ясельных групп для детей 1-2 лет. К тому же вырастет число групп для ребят с инвалидностью.

Детские сады вернутся к работе с 1 августа, однако комплектование продолжится до конца текущего лета. Тем временем распределено уже порядка 8 тыс. путёвок.

17:15, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#детские сады