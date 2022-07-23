В новом учебном году в ижевских школах откроется 370 новых мест

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в предстоящий учебный год откроется 370 новых школьных мест. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Также в Ижевске начнут работу детские сады в посёлке Машиностроителей и на улице Берша. Откроется 35 новых ясельных групп для детей 1-2 лет. К тому же вырастет число групп для ребят с инвалидностью.

Детские сады вернутся к работе с 1 августа, однако комплектование продолжится до конца текущего лета. Тем временем распределено уже порядка 8 тыс. путёвок.