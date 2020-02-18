Госдума обязала кормить учеников младших классов школ бесплатно

Документ предписывает готовить для детей исключительно здоровую пищу.



Москва. Школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Закон об этом в третьем, окончательном чтении приняли депутаты Госдумы, сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Документ предписывает предоставлять всем учащимся начальной школы бесплатное горячее питание не реже одного раза в день.

Средства на это будут выделяться из федерального бюджета, бюджетов регионов и муниципалитетов. При этом субъектам при необходимости будут направлять субсидии на софинансирование расходов.

Также законом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются требования к качеству продуктов, поставляемых в школьные столовые. Под запрет попадет сырье, изготовленное с применением кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья детей веществ.

Напомним, организовать бесплатное горячее питание в школах для учеников с первого по четвертый класс с 1 сентября 2020 года потребовал президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.