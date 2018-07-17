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В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

18:40, 17 июля, 2018
Анна Торхова
18:40, 17 июля, 2018
Анна Торхова
208
0
#Россия\n#вузы\n#студенты\n#учеба\n#военные
Фото: пресс-служба Министерства обороны России
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Кафедры заменят на военные учебные центры.


Москва. Госдума в первом чтении приняла законопроект о ликвидации военных кафедр в вузах. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Планируется, что кафедры заменят едиными военными учебными центрами.

Как сообщает Life.ru, объём военной подготовки в связи с этим будет только расти.

Отмечается, что одной из целей такого законопроекта является увеличение эффективности процесса обучения по направлениям военной подготовки.

18:40, 17 июля, 2018
Анна Торхова
208
0
#Россия\n#вузы\n#студенты\n#учеба\n#военные

 

 

 


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