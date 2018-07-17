В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

Кафедры заменят на военные учебные центры.







Москва. Госдума в первом чтении приняла законопроект о ликвидации военных кафедр в вузах. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Планируется, что кафедры заменят едиными военными учебными центрами.

Как сообщает Life.ru, объём военной подготовки в связи с этим будет только расти.

Отмечается, что одной из целей такого законопроекта является увеличение эффективности процесса обучения по направлениям военной подготовки.