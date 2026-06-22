Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Праздник Гербер в Удмуртии собрал более 15 тысяч гостей

09:30, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Праздник Гербер в Удмуртии собрал более 15 тысяч гостей
09:30, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Гербер
Источник фото: udmurt.ru
135
0

Мероприятие прошло в деревне Кочишево.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии с размахом отметили национальный праздник Гербер, посвященный окончанию посевных работ. В этом году его главной площадкой стала деревня Кочишево Глазовского района. Об этом сообщил руководитель администрации глвы и правительства республики Александр Журавлёв.

Праздник посетили более 15 тысяч гостей со всей Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Марий Эл, Кировской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Традиционно Гербер символизирует завершение полевых работ и благодарность земледельцам за их труд. В текущем сезоне аграриям Удмуртии предстоит обработать почти 900 тысяч гектаров земли.

Завершился праздник торжественной передачей эстафеты следующему принимающему району — в 2027 году Гербер пройдет в Сюмсинском районе.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:30, 22 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Гербер