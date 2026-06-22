Глазов. Удмуртия. В Удмуртии с размахом отметили национальный праздник Гербер, посвященный окончанию посевных работ. В этом году его главной площадкой стала деревня Кочишево Глазовского района. Об этом сообщил руководитель администрации глвы и правительства республики Александр Журавлёв.

Праздник посетили более 15 тысяч гостей со всей Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Марий Эл, Кировской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Традиционно Гербер символизирует завершение полевых работ и благодарность земледельцам за их труд. В текущем сезоне аграриям Удмуртии предстоит обработать почти 900 тысяч гектаров земли.

Завершился праздник торжественной передачей эстафеты следующему принимающему району — в 2027 году Гербер пройдет в Сюмсинском районе.