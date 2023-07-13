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В Москве госпитализировали Марину Неелову, а в Петербурге – Ивана Краско

16:14, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Москве госпитализировали Марину Неелову, а в Петербурге – Ивана Краско
16:14, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
367
0
#Россия\n#культура\n#артисты\n#театр\n#кино\n#здоровье\n#лечение\n#знаменитости
Фото: pxhere.com
367
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У актрисы обнаружили опухоль в кишечнике, у актера подозревают последствия перенесенного инсульта.

Москва. Народная артистка России Марина Неелова попала в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как рассказал изданию информированный источник, на боли в животе 75-летняя артистка жаловалась с начала июля. Поначалу врачи диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит. Однако позднее у нее выявили новообразование в кишечнике.

В московском театре «Современник» отменили на неопределенный срок все спектакли с участием Нееловой.

Между тем в Санкт-Петербурге доставили в один из кардиоцентров Ивана Краско. Как сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на 78.ru, народного артиста России поместили в реанимацию.

Сообщается, что около полудня 92-летний актер почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. У него предварительно диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

16:14, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
367
0
#Россия\n#культура\n#артисты\n#театр\n#кино\n#здоровье\n#лечение\n#знаменитости