Актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» 

Москва. Народная артистка России Лия Ахеджакова подала заявление об увольнении из московского театра «Современник» по собственному желанию. Об этом со ссылкой на РИА «Новости» передаёт RT.

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию», — заявили в «Современнике».

В театре отметили, что в связи с этим в культурном учреждении не могут продолжить трудовые отношения с актрисой.

Отмечается, что 3 апреля в пресс-службе театра заявляли, что заявление об увольнении Ахеджаковой не поступало в отдел кадров «Современника», а спектакли с её участием по-прежнему в репертуаре.

При этом ранее сама Ахеджакова сообщила, что все её спектакли в театре заменили по распоряжению Департамента культуры. Ещё в феврале она сообщала, что ролей в театре у неё не осталось после того, как спектакль «Игра в джин» с её участием заменили другими постановками.

Напомним, Лия Меджидовна родилась в 1938 году в Днепропетровске (совр. Днепр). С 1961 года играла в Московском ТЮЗе. В «Современник» пришла в 1977 году, где и служила почти 45 лет.

Лия Ахеджакова — Заслуженная артистка РСФСР (1970), лауреат Госпремии имени братьев Васильевых, Народная артистка России (1994), кавалер ордена Почёта и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреат множества премий за работы в театре и кино. В 2021 году была признана «Человеком года» по результатам открытого голосования Ассоциации театральных критиков России — «За последовательную смелую гражданскую позицию в защиту человеческих ценностей и профессионального достоинства».