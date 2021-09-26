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В центре Пскова археологи обнаружили сумку с вещями 14-15 веков

18:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
В центре Пскова археологи обнаружили сумку с вещями 14-15 веков
18:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Псков\n#история\n#археология
Фото: pixabay.com
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Раскопки ведутся недалеко от кремля.

Псков. Псковская область. В ходе раскопок недалеко от Псковского кремля была обнаружена сумка со старинными вещами. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Археологи обнаружили внутри находки сохранившуюся свечу и фрагменты ткани. Сумку законсервировали, чтобы продолжить её изучение.

Земляные изыскания идут на площади Ленина, недалеко от кинотеатра «Октябрь». Специалисты отмечают, что на этой территории находилось несколько церквей. Внутренний двор одного из храмов уже был обнаружен.

18:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
180
0
#Псков\n#история\n#археология
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