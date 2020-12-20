Художник «Союзмультфильма» представил Симпсонов в образе героев советских мультфильмов

Культовый мультсериал вышел 17 декабря 1989 года.





Москва. Художник «Союзмультфильма» Прокопий Иляшов оригинально поздравил мультсериал «Симпсоны» с 31-летием. Об этом сообщает «RG.ru»

Ильяшов художник выполнил знаменитую семью в стиле известных советских художников-мультипликаторов. Результаты он выложил на своей странице в Instagram.

Эдуард Назаров («Жил-был пёс», «Принцесса и людоед», «Мартынко»):

Давид Черкасский («Приключения Капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ»):Александр Татарский и Игорь Ковалёв («Пластилиновая ворона», «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут колобки»):