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Художник «Союзмультфильма» представил Симпсонов в образе героев советских мультфильмов

18:00, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
Художник «Союзмультфильма» представил Симпсонов в образе героев советских мультфильмов
18:00, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Россия\n#США\n#Союзмультфильм\n#Симпсоны\n#мультфильмы
Фото: pixabay.com
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Культовый мультсериал вышел 17 декабря 1989 года.

Москва. Художник «Союзмультфильма» Прокопий Иляшов оригинально поздравил мультсериал «Симпсоны» с 31-летием. Об этом сообщает «RG.ru».
Ильяшов художник выполнил знаменитую семью в стиле известных советских художников-мультипликаторов. Результаты он выложил на своей странице в Instagram.
Эдуард Назаров («Жил-был пёс», «Принцесса и людоед», «Мартынко»):


Давид Черкасский («Приключения Капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ»):


Александр Татарский и Игорь Ковалёв («Пластилиновая ворона», «Крылья, ноги и хвосты», «Следствие ведут колобки»):
18:00, 20 декабря, 2020
Юрий Абашев
134
0
#Россия\n#США\n#Союзмультфильм\n#Симпсоны\n#мультфильмы