На Новый год «Союзмультфильм» порадует зрителей новыми приключениям Чебурашки

Роли озвучат Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.



Москва. Студия «Союзмультфильм» приготовила новогодний подарок юным зрителям. В праздники они увидят новую серию мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену, сообщает «Интерфакс»

Как рассказали агентству в пресс-службе студии анимационных фильмов, роли в ленте озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. Песню для нее написал Леонид Агутин. Картина «Чебурашка. Секрет праздника» выполнена в технике 3D, ее длительность составит 6 минут. Дату показа и телеканалы, эфир которых украсит новинка, объявят позже.