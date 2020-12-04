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На Новый год «Союзмультфильм» порадует зрителей новыми приключениям Чебурашки

15:33, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
На Новый год «Союзмультфильм» порадует зрителей новыми приключениям Чебурашки
15:33, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
148
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#культура\n#телевидение\n#Новый год\n#мультфильмы\n#Союзмультфильм\n#Леонид Агутин\n#Чебурашка
Фото: vk.com/soyuzmultfilm
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Роли озвучат Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.

Москва. Студия «Союзмультфильм» приготовила новогодний подарок юным зрителям. В праздники они увидят новую серию мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену, сообщает «Интерфакс».
Как рассказали агентству в пресс-службе студии анимационных фильмов, роли в ленте озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. Песню для нее написал Леонид Агутин. Картина «Чебурашка. Секрет праздника» выполнена в технике 3D, ее длительность составит 6 минут. Дату показа и телеканалы, эфир которых украсит новинка, объявят позже.
Кстати, в прошлом году в канун праздника «Союзмультфильм» показал продолжение приключений медвежонка Умки. Что же касается Чебурашки с крокодилом Геной, первый полнометражный фильм про них планируют снять к 2022 году.
15:33, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
148
0
#культура\n#телевидение\n#Новый год\n#мультфильмы\n#Союзмультфильм\n#Леонид Агутин\n#Чебурашка