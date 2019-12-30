  • $ 62.03 ↑
  • € 69.03 ↑

«Уральские пельмени» хотят взыскать 200 млн рублей с бывшего директора шоу

13:31, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
«Уральские пельмени» хотят взыскать 200 млн рублей с бывшего директора шоу
13:31, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
214
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#телевидение\n#КВН\n#шоу «Уральских пельменей»\n#юморист
Фото: vk.com/pelmeny_tv
214
0

В такую сумму комики оценили использование своего товарного знака.

Москва. Иск в арбитражный суд Москвы подали «Уральские пельмени». Юмористы потребовали 200 миллионов рублей с компании «Идея Фикс Медиа», контрольный пакет акций которой принадлежит бывшему директору творческого объединения Сергею Нетиевскому, сообщает телеканал «360 градусов».

По мнению истцов, ответчик незаконно пользуется товарным знаком «Уральские пельмени». От него требуют прекратить использовать логотип, похожий на эмблему шоу «до степени смешения», а также компенсацию в 200 млн рублей. Предварительное заседание по делу назначено на 19 февраля.

Отметим, это не первая тяжба комиков со своим бывшим руководителем. В июле 2018 года они требовали от Нетиевского 40 млн рублей, но проиграли суд.

13:31, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
214
0
#культура\n#шоу-бизнес\n#телевидение\n#КВН\n#шоу «Уральских пельменей»\n#юморист

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасенный в Ижевске малыш встретит Новый год с родственниками

08:30, 23 декабря, 2019
3971

Новая праздничная иллюминация в Ижевске, гибель школьницы во время игры с кошкой и польза прерывистого голодания: что произошло минувшей ночью

2847
08:00, 26 декабря, 2019

Пешеходный переход ликвидировали на улице Максима Горького в Ижевске

2809
13:50, 26 декабря, 2019

Предприниматель Удмуртии задолжал в бюджет более 80 млн рублей налогов

2362
14:56, 23 декабря, 2019

Более 30 клиентов фирмы «Твой тур» в Ижевске написали заявление в полицию

2279
15:01, 25 декабря, 2019

РЖД уравняла в правах пассажиров с верхних и нижних полок

13:00, 25 декабря, 2019
1513

Российским пенсионерам предложили выплачивать «новогодний капитал»

1485
11:11, 25 декабря, 2019

Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

1433
21:29, 26 декабря, 2019

Трех бывших полицейских в Уфе осудили за изнасилование дознавательницы

1311
15:44, 26 декабря, 2019

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

1218
16:05, 23 декабря, 2019

Китай потребовал от США объясниться по делу Сноудена

17:31, 26 декабря, 2019
1470

Овечкин отпраздновал католическое Рождество с Трампом

1186
18:17, 25 декабря, 2019

Эд Ширан решил на время прервать музыкальную карьеру

935
14:59, 25 декабря, 2019

Давка в австралийском Сиднее: при раздаче подарков пострадали около 20 покупателей

927
13:18, 24 декабря, 2019

Суда строившей «Северный поток-2» швейцарской компании покинули Балтийское море

906
09:54, 23 декабря, 2019

Лонгриды

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019