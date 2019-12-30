«Уральские пельмени» хотят взыскать 200 млн рублей с бывшего директора шоу

В такую сумму комики оценили использование своего товарного знака.

Москва. Иск в арбитражный суд Москвы подали «Уральские пельмени». Юмористы потребовали 200 миллионов рублей с компании «Идея Фикс Медиа», контрольный пакет акций которой принадлежит бывшему директору творческого объединения Сергею Нетиевскому, сообщает телеканал «360 градусов».

По мнению истцов, ответчик незаконно пользуется товарным знаком «Уральские пельмени». От него требуют прекратить использовать логотип, похожий на эмблему шоу «до степени смешения», а также компенсацию в 200 млн рублей. Предварительное заседание по делу назначено на 19 февраля.

Отметим, это не первая тяжба комиков со своим бывшим руководителем. В июле 2018 года они требовали от Нетиевского 40 млн рублей, но проиграли суд.