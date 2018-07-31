«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

Участники команды подавали иск против экс-директора команды Сергея Нетиевского.

Пермь. Пермский край. Участники шоу «Уральские пельмени» проиграли суд против бывшего директора команды Сергея Нетиевского. Сумма требований составила около 40 млн рублей, пишут РИА «Новости».

Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов и Сергей Исаев требовали признать недействительным договор между ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» и Нетивеским.

По словам истцов, сделка была совершена с заинтересованностью, а от общества бывший директор согласия на неё не получил. Кроме того, команда просила вернуть им вознаграждение в 40 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела Свердловский арбитражный суд отказался наложить арест на квартиры Нетиевского и его долю в студии «First Hand Media». Суд первой инстанции иск не удовлетворил. Апелляционную жалобу также отклонили.