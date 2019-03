Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

Москва. Клип на песню Scream («Крик») Сергея Лазарева, написанную специально для Евровидения, за сутки просмотрели более 1 млн человек на Youtube. Видео было опубликовано 9 марта и на момент публикации новости набрало почти 1,4 млн просмотров на видеохостинге.

Коллеги по цеху оценили композицию, авторами которой являются Димитрос Контопулос, Шэрон Вон и Филипп Киркоров.

Как пишет портал 360tv.ru, участнице Евровидения Юлии Савичевой песня понравилась. «Я за него болею и песня замечательная. И клип замечательный. Я сегодня тоже посмотрела. Я желаю ему только удачи», - рассказала артистка.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что композиция хоть и сильная, но вряд ли может претендовать на роль шлягера. При этом, как сообщает Газета.ру, продюсер признался, что новый материал понравился ему больше, чем работа, с которой Лазарев выступал на песенном конкурсе в 2016 году. Напомним, что тогда артист занял третье место.

Композитор Виктор Дробыш предположил, что высокое качество песни могут сыграть плохую шутку на Евровидении. «Все хорошо и масштабно. Минус только если она не доходчива до народа будет. Но мне лично нравится. Но мое мнение часто не совпадает с общим», — сказал Дробыш.

Вместе с тем, по информации «Звезды», после премьеры песни Сергей Лазарев потерял лидерство в рейтинге букмекеров. В ожидании Евровидения он был фаворитом, однако сейчас опустился на вторую строчку. Теперь наиболее вероятным победителем называют представителя Нидерландов Дункана Лоренса. Третье место у шведа Джона Лундвика.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 Russia Apple Music: https://itunes.apple.com/ru/album/scream-single/1455712400 Itunes: https://itunes.apple.com/by/album/scream-single/1455712400 Google play: https://play.google.com/store/music/album/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0... Writers: Dimitris Kontopoulos, Phillip Kirkorov , Sharon Vaugh Produced by: Dimitris K Mixed by: Andrew Konoplev @ CineLab Studios Director: Konstantin Cherepkov Director of photography: Alexey Kupriyanov Art Directo: Denis Lishenko Assistant director : Vlad Derebasko Production manager: Irina Morozova Styling: Nadezhda Zenkova Make-up and hair styling: Ernest Muntaniol, Ekaterina Bobkova, Mariya Avdeeva Colorist: Maksim Mironov Stop Motion Animation: Ilya Gilmanov Video Composing: Konstatnin Tscehanskiy , Denis Safronov Production: SEVER Production Co.