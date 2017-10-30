Елена Летучая станет ведущей Первого канала

Вместо гостиниц и кафе звезда программы «Ревизорро» начнет инспектировать социальные объекты.

Москва. Первый канал переманил с «Пятницы» Елену Летучую. В скором времени популярная телеведущая, известная по программе «Ревизорро», будет работать в новом проекте «Летучий отряд». Как сообщается в группе Первого канала в социальной сети, «в новом проекте телеведущая соберет команду единомышленников, которые научат зрителей бороться за свои права».

По предварительным данным, программа «Летучий отряд» будет выходить раз в неделю. В ней Елена и ее помощники будут разбираться в сложных жизненных ситуациях, о которых им расскажут телезрители.

Вероятно, от Летучей «достанется» руководству социальных учреждений – больниц, домов престарелых, детских учреждений, где допускаются нарушения санитарных норм.

«За помощью к телеведущей может обратиться каждый — для этого нужно выложить своё видео, написать письмо на сайт Первого канала либо опубликовать пост в соцсетях с хэштегом #ЛетучийОтряд», - сообщается в группе телекомпании ВКонтакте.