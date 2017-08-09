«Союзмультфильм» начал снимать новые серии «Простоквашино»

Продолжение популярного мультсериала выйдет на экран в 2018 году.

Москва. Дядя Федор, кот Матроскин, почтальон Печкин и другие герои мультфильмов о москвичах, переехавших в деревню Простоквашино, вновь появятся на экранах в будущем году. Об этом сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, пишут «Известия».

Он отметил, что персонажи советских мультиков по сценарию Эдуарда Успенского «вечно молоды» и интересны современному зрителю. Также Борис Машковцев сообщил, что новые серии уже запущены в производство и будут показаны в начале следующего года.

При этом все вопросы с авторскими правами Эдуарда Успенского урегулированы. Однако будет ли он работать над продолжениями знаменитого мультфильма, пока неизвестно.

Кстати, из своих старых «блокбастеров» «Союзмультфильм» намерен также продолжить историю попугая Кеши. В целом в этом году планируется запустить семь анимационных сериалов, заявил Машковцев.