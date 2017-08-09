  • $ 59.99 ↓
  • € 70.84 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      «Союзмультфильм» начал снимать новые серии «Простоквашино»

      18:51, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:51, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      148
      0
      #культура\n#Союзмультфильм\n#анимация\n#мультфильмы
      Фото: кадр с youtube.com
      148
      0

      Продолжение популярного мультсериала выйдет на экран в 2018 году.

      Москва. Дядя Федор, кот Матроскин, почтальон Печкин и другие герои мультфильмов о москвичах, переехавших в деревню Простоквашино, вновь появятся на экранах в будущем году. Об этом сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, пишут «Известия».  

      Он отметил, что персонажи советских мультиков по сценарию Эдуарда Успенского «вечно молоды» и интересны современному зрителю. Также Борис Машковцев сообщил, что новые серии уже запущены в производство и будут показаны в начале следующего года.  

      При этом все вопросы с авторскими правами Эдуарда Успенского урегулированы. Однако будет ли он работать над продолжениями знаменитого мультфильма, пока неизвестно.  

      Кстати, из своих старых «блокбастеров» «Союзмультфильм» намерен также продолжить историю попугая Кеши. В целом в этом году планируется запустить семь анимационных сериалов, заявил Машковцев.

      18:51, 09 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      148
      0
      #культура\n#Союзмультфильм\n#анимация\n#мультфильмы

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      19:59, 02 августа, 2017
      7468

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      5558
      20:07, 07 августа, 2017

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      5085
      14:55, 08 августа, 2017

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест

      3842
      20:22, 07 августа, 2017

      Брендом Удмуртии может стать коробка

      3630
      11:45, 07 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      7431

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      3916
      12:53, 05 августа, 2017

      Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

      1070
      10:41, 03 августа, 2017

      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      1032
      16:08, 07 августа, 2017

      Помещенный под домашний арест министр спорта Оренбуржья спас тонувшую девушку

      918
      16:40, 03 августа, 2017

      Хакеры начали грабить пользователей WhatsApp по новой схеме

      13:40, 03 августа, 2017
      778

      Из-за брачного сезона у черепах туристы двое суток не могли улететь с греческого острова

      695
      14:34, 02 августа, 2017

      Пользователи iPhone обожглись чехлами для гаджетов

      684
      10:16, 04 августа, 2017

      По уточненным данным, при взрыве в Абхазии погибли две петербурженки

      671
      11:20, 03 августа, 2017

      В Абхазии из-за взрыва пострадали 60 человек, в том числе как минимум 27 россиян

      631
      10:09, 03 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке

      Эвакуация банка в Ижевске

      Удмуртия в минуту: браслет для Александра Соловьева и метеоритный дождь

      08 августа, 2017