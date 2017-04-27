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      В 2018 году Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

      19:11, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:11, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #музыка\n#песня\n#Сергей Шнуров\n#Ленинград
      Фото: instagram.com/shnurovs
      92
      0

      Этим он планирует заняться после празднования 20-летнего юбилея группы «Ленинград» в 2017 году.

      Санкт-Петербург. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует выпустить альбом с детской музыкой в 2018 году. Он планирует приступить к проекту сразу после окончания празднования 20-летнего юбилея группы в 2017 году, сообщает телеканал «НТВ».

      «Я надеюсь, что в следующем году (выйдет альбом с детскими песнями). Мы откатаем 20-летие, и с новыми идеями «врублюсь» в написание детского альбома», - отметил артист.

      Сергей Шнуров — основатель и лидер группы «Ленинград», которая была создана в 1997 году. Он является автором песен, ставших хитами: WWW, «Никого не жалко», «Экспонат» и других.

      Детской аудитории уже знаком голос Шнурова. В 2016 году он написал и спел песню «С добрым утром, малыши».

      27 апреля 2017 года в Сети вышел новый клин группы «Ленинград» на песню «Экстаз».

      Ленинград - Экстаз / Leningrad - Ecstasy

      http://www.leningrad.top iTunes: http://apple.co/2oMtHoC Режиссер - Анна Пармас Оператор - Антон Жабин Монтаж - Павелс Фукс Продюсеры - Татьяна Бонакова, Наталья Смирнова Производство Кинокомпания "Globus-film"

      19:11, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      92
      0
      #музыка\n#песня\n#Сергей Шнуров\n#Ленинград
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