В 2018 году Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Этим он планирует заняться после празднования 20-летнего юбилея группы «Ленинград» в 2017 году.
Санкт-Петербург. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует выпустить альбом с детской музыкой в 2018 году. Он планирует приступить к проекту сразу после окончания празднования 20-летнего юбилея группы в 2017 году, сообщает телеканал «НТВ».
«Я надеюсь, что в следующем году (выйдет альбом с детскими песнями). Мы откатаем 20-летие, и с новыми идеями «врублюсь» в написание детского альбома», - отметил артист.
Сергей Шнуров — основатель и лидер группы «Ленинград», которая была создана в 1997 году. Он является автором песен, ставших хитами: WWW, «Никого не жалко», «Экспонат» и других.
Детской аудитории уже знаком голос Шнурова. В 2016 году он написал и спел песню «С добрым утром, малыши».
27 апреля 2017 года в Сети вышел новый клин группы «Ленинград» на песню «Экстаз».
Ленинград - Экстаз / Leningrad - Ecstasy
http://www.leningrad.top iTunes: http://apple.co/2oMtHoC Режиссер - Анна Пармас Оператор - Антон Жабин Монтаж - Павелс Фукс Продюсеры - Татьяна Бонакова, Наталья Смирнова Производство Кинокомпания "Globus-film"