В 2018 году Сергей Шнуров запишет альбом детских песен

Этим он планирует заняться после празднования 20-летнего юбилея группы «Ленинград» в 2017 году.

Санкт-Петербург. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров планирует выпустить альбом с детской музыкой в 2018 году. Он планирует приступить к проекту сразу после окончания празднования 20-летнего юбилея группы в 2017 году, сообщает телеканал «НТВ».

«Я надеюсь, что в следующем году (выйдет альбом с детскими песнями). Мы откатаем 20-летие, и с новыми идеями «врублюсь» в написание детского альбома», - отметил артист.

Сергей Шнуров — основатель и лидер группы «Ленинград», которая была создана в 1997 году. Он является автором песен, ставших хитами: WWW, «Никого не жалко», «Экспонат» и других.

Детской аудитории уже знаком голос Шнурова. В 2016 году он написал и спел песню «С добрым утром, малыши».

27 апреля 2017 года в Сети вышел новый клин группы «Ленинград» на песню «Экстаз».