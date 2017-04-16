Россия и Сирия начнут съемки фильма «Пальмира» в конце года

Картина расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями тайно бежит в Сирию.

Москва. Съемки первого российско-сирийского фильма под названием «Пальмира» могут начаться в конце года. Об этом пишет «Интерфакс».

«Этой осенью планируется приступить к подготовительному этапу, а сами съемки начать в конце 2017 года», - сказала режиссер и сценарист картины Ивана Болотникова.

Он отметил, что проект является международным и помимо России и Сирии в нем предполагается участие Ливана, Франции и другие.

Фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями тайно бежит в Сирию.