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      Россия и Сирия начнут съемки фильма «Пальмира» в конце года

      18:05, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      18:05, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      68
      0
      #культура\n#кино\n#Сирия\n#фильм\n#Россия.
      Фото: pixabay.com
      68
      0

      Картина расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями тайно бежит в Сирию.

      Москва. Съемки первого российско-сирийского фильма под названием «Пальмира» могут начаться в конце года. Об этом пишет «Интерфакс».

      «Этой осенью планируется приступить к подготовительному этапу, а сами съемки начать в конце 2017 года», - сказала режиссер и сценарист картины Ивана Болотникова.

      Он отметил, что проект является международным и помимо России и Сирии в нем предполагается участие Ливана, Франции и другие.

      Фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями тайно бежит в Сирию.

      18:05, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      68
      0
      #культура\n#кино\n#Сирия\n#фильм\n#Россия.
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