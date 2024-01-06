Жители России за год съедают более 20% всего мирового экспорта мандаринов

Москва. «Руспродсоюз» сообщил, что с января по сентябрь россияне потребляют свыше пятой части мирового экспорта мандаринов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

В 2023 году за этот период было съедено 406 тыс. т цитрусовых. На втором месте находится США. Жители этой страны съели 242 тыс. т мандаринов — около 13% от всего мирового экспорта. Далее идет Великобритания — 8% или 153 тыс. т цитрусовых.

По итогам 10 месяцев 2023 года в Россию ввезли более 460 т мандаринов. 51,1% фруктов — из Турции, 13,7% — из Египта, 11% — из Марокко, 10,6% — из ЮАР и 3,4% — из Пакистана. На все остальные страны-поставщики приходится около 10% продукции.

Самые дорогие цитрусовые были в ЮАР — 111,8 рубля за килограмм, чуть ниже цена была у мандарин из Египта и Марокко — 67,3 рубля и 65 рублей за кг. Самая низкая цена была зафиксирована у цитрусовых из Турции — 60,7 рубля за кг, и Пакистана — 59,2 рубля. Остальные фрукты в среднем стоили 91,8 рубля за кг.