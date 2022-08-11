Coca-Cola озвучила цену своего ухода из России

Москва. Российское подразделение транснациональной корпорации Coca-Cola, компания Coca-Cola HBC, назвала сумму своих убытков, вызванных отказом от работы на российском рынке. В первой половине 2022 года ущерб составил 190 млн евро, пишет Коммерсантъ со ссылкой на финансовый отчет организации.

Потери во втором полугодии могут составить 82 млн евро. Отмечается, что оставшиеся в России запасы товаров на исходе, а дальнейший их выпуск и продажа не входят в планы Coca-Cola.

При этом чистая прибыль компании за полгода составила 153 млн евро, снизившись на треть.

Напомним, в июне руководство Coca-Cola приняло окончательное решение об уходе из России. Кроме своего главного напитка, производитель разливает также Fanta, Sprite, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, соки Innocent, Rich, «Моя семья» и «Добрый». В России действовали до недавнего времени 9 заводов компании, на которых трудились 7 тыс. человек.

Кстати, в марте российский рынок решила частично покинуть также корпорация PepsiCo. Сворачивается выпуск прохладительных напитков. Производство товаров первой необходимости — молочных продуктов и детского питания — решено сохранить. При этом возможно, что они сменят названия.

Ранее цену своего ухода из России озвучили компании Renault, Microsoft и Visa, а также зарубежные торговые сети.