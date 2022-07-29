В Renault назвали чистый убыток от ухода из России

Париж. Франция. Стало известно, какую сумму потеряла Renault в результате ухода из России. Она составила 2,3 млрд евро (140,8 млрд рублей), пишут «Известия».

Отмечается, что речь идет о чистом убытке, цифра приведена в отчете компании за первое полугодие 2022 года.

Ранее в Renault сообщили, что после ухода из России продажи автомобилей данного концерна упали на 29,7% по сравнению с 2021 годом (примерно 1 млн машин). Речь идет о потерях в мировом масштабе, без учета российского сегмента рынка сокращение реализации составило 12%.

Напомним, в мае 2022 года концерн Renault передал свой пакет акций АвтоВАЗа (68%) ФГУП «НАМИ», а мощности по выпуску автомобилей на территории Москвы — властям российской столицы. Мэр Сергей Собянин пообещал возродить бренд «Москвич». Позднее стало известно, что новые машины этой марки оснастят электромоторами. Возможными инвесторами проекта называют китайских автопроизводителей. 6 июня стало известно, что бывший завод Renault в Москве переименован в «Московский автомобильный завод «Москвич».

Ранее цену ухода из России назвали в Microsoft.