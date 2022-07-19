Зарубежные торговые сети потеряют от ухода из России 800 млн долларов

Москва. Общая сумма потерь зарубежных ретейлеров от их ухода с российского рынка составит не менее 800 млн долларов США (45,24 млрд рублей). Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на оценки экспертов.

Отмечается, что это минимальная цифра. В реальности убытки могут быть и больше.

В частности, в шведской сети одежды H&M уже озвучили убыток порядка 190 млн долларов. Напомним, 18 июля ее руководство объявило об окончательном уходе из России и распродаже остатков товара.

Еще больше может потерять испанская сеть Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около 300 млн долларов. От 150 до 170 млн долларов недосчитаются японская сеть Uniqlo и французская Decathlon.

Указанные ретейлеры, как и H&M, приостановили работу магазинов в России, но об окончательном уходе с рынка пока не сообщили.

Отмечается, что в 2020 году H&M зарабатывала в России 4% от общей выручки, Uniqlo —1,3%, Inditex — 8,5%.

Как сообщает RT, управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас еще в мае заявил, что компания готова вернуться в Россию, когда позволят условия.

Кстати, в результате ухода иностранных продавцов пострадают и их российские партнеры. Убытки владельцев торговых центров могут составить минимум 2,3 млрд рублей. Западные сети играли в них роль якорных арендаторов, найти замену которым в экстренном порядке сложно. Так, в крупных моллах зарубежные ретейлеры занимали до трети площадей, в небольших центрах — 22%.