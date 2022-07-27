В Microsoft назвали цену ухода из России

Редмонд. США. Покинув российский рынок, корпорация Microsoft лишилась как минимум 126 млн долларов США. В такую сумму оценили в компании операционные издержки из-за решения присоединиться к санкциям, сообщает RT.

Об этом говорится, в частности, в опубликованном финансовом отчете производителя программного обеспечения.

«В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», — приводит телеканал цитату из документа.

Напомним, о приостановке продаж товаров и оказания услуг в России руководство Microsoft заявило 4 марта. Вслед за этим российским пользователям запретили скачивать операционные системы Windows 11 и Windows 10.

А в июне Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России.