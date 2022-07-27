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В Microsoft назвали цену ухода из России

12:11, 27 июля, 2022
Евгений Кандаков
В Microsoft назвали цену ухода из России
12:11, 27 июля, 2022
Евгений Кандаков
68
0
#Microsoft\n#Windows\n#Hi-Tech\n#деньги\n#бизнес\n#программное обеспечение\n#США\n#Россия\n#убыток\n#санкции
Фото: pixabay.com
68
0

Операционные издержки корпорации составили 126 млн.

Редмонд. США. Покинув российский рынок, корпорация Microsoft лишилась как минимум 126 млн долларов США. В такую сумму оценили в компании операционные издержки из-за решения присоединиться к санкциям, сообщает RT.

Об этом говорится, в частности, в опубликованном финансовом отчете производителя программного обеспечения.

«В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», — приводит телеканал цитату из документа.

Напомним, о приостановке продаж товаров и оказания услуг в России руководство Microsoft заявило 4 марта. Вслед за этим российским пользователям запретили скачивать операционные системы Windows 11 и Windows 10.

А в июне Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России.

12:11, 27 июля, 2022
Евгений Кандаков
68
0
#Microsoft\n#Windows\n#Hi-Tech\n#деньги\n#бизнес\n#программное обеспечение\n#США\n#Россия\n#убыток\n#санкции