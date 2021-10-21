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Больше 60 моделей смартфонов Samsung запретили ввозить в Россию

12:43, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
Больше 60 моделей смартфонов Samsung запретили ввозить в Россию
12:43, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#Samsung\n#суд\n#запрет\n#бизнес\n#авторское право\n#смартфоны
Фото: pixabay.com
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Решение обжаловано и пока не вступило в силу.

Москва. Ввоз и реализацию 61 модели смартфонов Samsung запретили в России. Решение об этом принял Арбитражный суд Москвы, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, претензии к корейской компании и ее российской «дочке» предъявила швейцарская компания Sqwin SA, владеющая патентом на использование бесконтактных платежей со смартфонов. По мнению ее юристов, сервис Samsung Pay нарушает авторские права. Под запрет на ввоз и продажу попали модели смартфонов, выпускаемые с 2017 года, в том числе новейший Samsung Galaxy Z Flip.

Отмечается, что торговать устройствами с Samsung Рау российский суд запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics еще в июле 2021 года. Но в решении арбитража не были названы конкретные модели смартфонов. Истец подал ходатайство с просьбой уточнить требования.

Кстати, по данным Роспатента, автором изобретения системы бесконтактных платежей со смартфонов является россиянин Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии. В настоящее время патент принадлежит, как указано выше, компании Sqwin SA.

Решение первой инстанции корейской фирмой обжаловано и в законную силу не вступило. Кстати, аналогичные претензии могут быть предъявлены правообладателем по поводу систем Apple Pay и Google Pay, отмечают эксперты.

12:43, 21 октября, 2021
Евгений Кандаков
125
0
#Samsung\n#суд\n#запрет\n#бизнес\n#авторское право\n#смартфоны
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