Дресс-код для кинотеатров: на сеансы могут запретить являться в грязной одежде и с вейпами

Проект правил оказания услуг по кинопросмотру направлен в кабмин.



Москва. В правительстве рассмотрели проект правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах. Как пишет «Российская газета», в нем содержится ряд запретов, как новых, так и фактически уже действующих.

В частности, согласно документу, администрация кинотеатров может получить право не пускать на сеансы зрителей в одежде, способной загрязнить кресла и соседей. Также в проекте правил имеется запрет на курение в зале, в том числе электронных сигарет. Разумеется, под него подпадают и обычные табачные изделия.

Кроме того, кинотеатрам дадут право выпроваживать из зала посетителей с лазерными указками.

С другой стороны, ряд обязательств налагается на владельцев залов. В частности, они должны будут предупреждать зрителей о том, какое время длится просмотр ленты, и сколько минут занимает реклама, демонстрируемая перед ее началом.

При этом показ указанного в программе фильма должен состоятся независимо от количества зрителей – отменять сеанс нельзя, даже если в зале находится всего один клиент.

Также администрация кинотеатра должна указывать на своем сайте и возле места расположения касс электронный адрес, по которому зрители смогут направить жалобы.