Работодатели заявили о почти 50 тысячах вакансиях на удаленку.

Москва. Рынок труда в России обновил рекорд по предложениям дистанционной работы. Количество вакансий на удаленке растет в среднем на 15% в месяц, сообщает «Газете.Ru».

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, только за первую половину июня работодатели разместили почти 48,8 тыс. объявлений о приеме сотрудников на удаленку. Это абсолютный рекорд за всю историю рынка труда в России. Специалисты по найму объясняют это обострением ситуации с коронавирусом в стране.

Предшествующий рекорд был поставлен в апреле – 46,8 тыс. В мае из-за длинных выходных количество таких объявлений снизилось на 12 тыс.

Больше всего предложений для ищущих удаленную работу поступает от телекоммуникационных и IT-компаний, также дистанционку обещают фирмы, специализирующиеся в сфере продаж, консультирования, маркетинга, рекламы, PR и банковских услуг.

С января количество вакансий на удаленке составило 215 тыс., это на 10% больше, чем за весь 2020 год.