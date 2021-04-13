Роспотребнадзор: туристы имеют право на возврат полной стоимости туров в Турцию и Танзанию

Из-за новых вспышек коронавируса эти страны закрываются для посещения с 15 апреля.



Москва. Полную стоимость туров, не состоявшихся из-за вспышек COVID-19 в Турции и Танзании, вправе потребовать с организаторов поездок туристы. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».

Расторгнуть договор можно и в досудебном порядке. Также потребители могут согласиться на изменение условий предоставления услуг – например, обмена на путевку в другую страну или переноса сроков действия договора. Если же туристы вынуждены будут прервать отдых из-за введенного во время их отпуска запрета на посещение указанных стран, туроператор обязан возместить им стоимость недополученных услуг.

Между тем некоторые представители российского турбизнеса заявили, что при аннулировании туров не будут возвращать полную стоимость и применят к клиентам оговоренные в договорах штрафные санкции.

Напомним, 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией будет ограничено с 15 апреля по 1 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в этих странах.