Предприятия «МиГ» и «Сухой» перестанут существовать до конца 2021 года

Их объединят в одну компанию.



Москва. Госкорпорация Ростех планирует реорганизовать ведущие конструкторские бюро в сфере авиастроения. В частности, «МиГ» и «Сухой» перестанут существовать как самостоятельные юрлица до конца 2021 года, пишет РБК со ссылкой на источники в авиапроме и пресс-службе Госкорпорации.

В рамках реорганизации в Москве будет создан Корпоративный центр самолетостроения компании, в который вольются «Сухой», «МиГ», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую они входят. В подчинение новому центру также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут». При этом аппарат ОАК сократят.

Также на совещании объявили о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК. В него поэтапно войдут все авиационные конструкторские бюро, а располагаться он будет на Ходынском поле.

Как объяснили в Ростехе, необходимость кадровой оптимизации назрела давно. При этом она не затронет мозговой центр авиастроения - конструкторский блок, заверили в Госкорпорации.

По словам источника РБК в авиапроме, только в Москве в штате ОАК числятся около 20 тыс. сотрудников, из которых 3 четверти - собственно конструкторы, остальные - управленцы. Между тем обычный состав управляющей холдинговой компании в составе «Ростеха» составляет около 500 человек, добавил собеседник издания. По его прогнозу, реформа может привести к указанной численности.