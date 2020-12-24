Россия может стать шестым в мире экспортером растворимого кофе

Поставки за рубеж выросли в текущем году на 60%.



Москва. Аналитики рынка растворимого кофе обратили внимание на резкий рост поставок этого товара из России. Страна, в которой нет плантаций кофейных деревьев, может по итогам года войти в шестерку ведущих экспортеров данного продукта, пишет Коммерсантъ

В Российском экспортном центре (РЭЦ) сообщили, что к концу года отгрузка кофе из России может достичь 35 тыс. тонн. Это позволит отечественным производителям подняться с 8 на 6 место в мире. В первой пятерке - Вьетнам, Бразилия, Германия, Испания и Италия.

Среди причин роста называют пандемию COVID-19, из-за которой во многих странах упало производство популярного напитка. Также на ситуацию повлияла девальвация рубля, из-за которой кофе из России в иностранной валюте резко подешевел.

Кстати, основными импортерами являются наши соседи: Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Эксперты не исключают, что в ближайшем будущем растворимый кофе российских брендов станет обычным в магазинах стран Восточной Европы и КНР.