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Россия может стать шестым в мире экспортером растворимого кофе

14:40, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Россия может стать шестым в мире экспортером растворимого кофе
14:40, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
257
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#экономика\n#бизнес\n#экспорт\n#Россия\n#кофе
Фото: pixabay.com
257
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Поставки за рубеж выросли в текущем году на 60%.

Москва. Аналитики рынка растворимого кофе обратили внимание на резкий рост поставок этого товара из России. Страна, в которой нет плантаций кофейных деревьев, может по итогам года войти в шестерку ведущих экспортеров данного продукта, пишет Коммерсантъ.
В Российском экспортном центре (РЭЦ) сообщили, что к концу года отгрузка кофе из России может достичь 35 тыс. тонн. Это позволит отечественным производителям подняться с 8 на 6 место в мире. В первой пятерке - Вьетнам, Бразилия, Германия, Испания и Италия.
Среди причин роста называют пандемию COVID-19, из-за которой во многих странах упало производство популярного напитка. Также на ситуацию повлияла девальвация рубля, из-за которой кофе из России в иностранной валюте резко подешевел.
Кстати, основными импортерами являются наши соседи: Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Эксперты не исключают, что в ближайшем будущем растворимый кофе российских брендов станет обычным в магазинах стран Восточной Европы и КНР.
 
14:40, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
257
0
#экономика\n#бизнес\n#экспорт\n#Россия\n#кофе