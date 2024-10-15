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Изображение Сарапула появилось на кофейных стаканчиках по всей России

16:40, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Изображение Сарапула появилось на кофейных стаканчиках по всей России
16:40, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
249
0
#Сарапул\n#Россия\n#кофе\n#дизайн
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
249
0

Автором рисунка стала дизайнер из Удмуртии.

Сарапул. Удмуртия. Изображение Сарапула появилось на стаканчиках для кофе по всей России. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Дизайнер центра Маргарита Соковикова победила в конкурсе «Путешествия по России». Победительница создала для кофейных стаканчиков иллюстрации с почтовыми марками, на которых нарисованы города России, в том числе Сарапул с одной из главных достопримечательностей города — дачей Башенина.

Стаканчики с дизайном Маргариты Соковиковой уже разлетелись по стране. Теперь каждый желающий может вместе с порцией кофе получить особый стаканчик.

16:40, 15 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
249
0
#Сарапул\n#Россия\n#кофе\n#дизайн