Изображение Сарапула появилось на кофейных стаканчиках по всей России

Сарапул. Удмуртия. Изображение Сарапула появилось на стаканчиках для кофе по всей России. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Дизайнер центра Маргарита Соковикова победила в конкурсе «Путешествия по России». Победительница создала для кофейных стаканчиков иллюстрации с почтовыми марками, на которых нарисованы города России, в том числе Сарапул с одной из главных достопримечательностей города — дачей Башенина.

Стаканчики с дизайном Маргариты Соковиковой уже разлетелись по стране. Теперь каждый желающий может вместе с порцией кофе получить особый стаканчик.