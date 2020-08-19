Нефтяники попросили Путина не повышать налоги на отрасль

Президент поручил вице-премьеру Борисову изучить письмо и представить свои предложения.



Москва. Минфин планирует повысить уровень налогообложения нефтяных компаний. В связи с этим главы крупнейших предприятий отрасли подготовили письмо президенту России с критикой данной идеи, пишет «Коммерсантъ».

По словам источников издания, послание подписали руководители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти».

Они жалуются на то, что Минфин намерен изменить в ближайшие 3 года ставку налога на дополнительный доход (НДД) с целью повысить поступления в бюджет по нему на сумму около 200 млрд руб.

Эти и другие планируемые ведомством меры приведут за 10 лет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн рублей и потере 35 тыс. рабочих мест. При этом общий негативный эффект для экономики России от предложенных нововведений может достигнуть 13 трлн рублей, а страну вытеснят с первого места на мировом рынке нефти Саудовская Аравия и США, считают нефтяники.

Кроме того, представители отрасли недовольны предложением Минфина о пересмотре понижающего коэффициента к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Они распространяются более чем на 100 млн тонн ежегодной добычи. Пересмотр данных о запасах увеличит налоговую нагрузку на 140 млрд рублей в год, подсчитали в нефтяных компаниях.

Издание отмечает, что президент поручил вице-премьеру Юрию Борисову рассмотреть указанное письмо и представить свои предложения.