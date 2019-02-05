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«Фактически как человек»: Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид

10:52, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:52, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#Центробанк\n#роботы\n#финансовые пирамиды
Фото: pxhere.com
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Поисковая модель работает со второй половины прошлого года.

Москва. Во второй половине 2018 года Центробанк России запустил робота для обнаружения финансовых пирамид и других нелегальных организаций. Это стало известно после интервью директора департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерия Ляха для РИА Новости, пишет RT.

Поисковая модель «ведет себя фактически как человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги». Также робот занимается мониторингом «всего, что происходит в интернете».

Когда машина находит предполагаемого «нелегала», то специалисты регулятора устанавливают его законность.

Отметим, что Центробанк в 2018 году обнаружил 168 предполагаемых финансовые пирамиды, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Всю информацию регулятор передал в правоохранительные органы.

За период 2015-2018 годы ЦБ выявил 600 таких компаний.

«Мы объясняем увеличение, прежде всего, тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций», — пояснил Лях, имея ввиду открытие департаментов, сосредоточенных только на «пирамидах».

10:52, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
164
0
#Москва\n#Центробанк\n#роботы\n#финансовые пирамиды

 

 

 


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