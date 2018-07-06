В России ввели пошлины на товары из США

Их объем составит 87,6 млн долларов в год.

Москва. В ответ на американские пошлины на сталь и алюминий из России, наша страна ввела свои ограничительные меры. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает RT.

Дополнительные пошлины в размере от 25% до 40% начинают действовать на товары из США, которые конкурируют с отечественными аналогами. Среди них - отдельные виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Объем дополнительных пошлин, введенных Россией, составляет 87,6 млн долларов в год. В дальнейшем он может быть увеличен.

Напомним, в конце июня Россия подала иск во Всемирную торговую организацию по поводу введения США дополнительных пошлин на металлы.

23 марта Вашингтон повысил пошлины на ввозимые в страну сталь до 25% и алюминий до 10%. Согласно расчетам, представленным Россией в ВТО, ущерб от действий США составил 537,6 млн долларов.