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В России ввели пошлины на товары из США

18:45, 06 июля, 2018
Евгений Кандаков
18:45, 06 июля, 2018
Евгений Кандаков
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#ВТО\n#США\n#торговля\n#Россия\n#экспорт\n#импортозамещение\n#импорт
Фото: pixabay.com
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Их объем составит 87,6 млн долларов в год.  

Москва. В ответ на американские пошлины на сталь и алюминий из России, наша страна ввела свои ограничительные меры. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает RT

Дополнительные пошлины в размере от 25% до 40% начинают действовать на товары из США, которые конкурируют с отечественными аналогами. Среди них - отдельные виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. 

Объем дополнительных пошлин, введенных Россией, составляет 87,6 млн долларов в год. В дальнейшем он может быть увеличен. 

Напомним, в конце июня Россия подала иск во Всемирную торговую организацию по поводу введения США дополнительных пошлин на металлы.   

23 марта Вашингтон повысил пошлины на ввозимые в страну сталь до 25% и алюминий до 10%. Согласно расчетам, представленным Россией в ВТО, ущерб от действий США составил 537,6 млн долларов.

18:45, 06 июля, 2018
Евгений Кандаков
549
0
#ВТО\n#США\n#торговля\n#Россия\n#экспорт\n#импортозамещение\n#импорт

 

 

 


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