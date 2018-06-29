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Россия обжаловала в ВТО высокие пошлины США

18:41, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
18:41, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#политика\n#ВТО\n#США\n#торговля\n#Россия\n#металл
Фото: pixabay.com
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Соединенные Штаты стали взимать их со стали и алюминия из ряда стран.  

Москва. Иск России по поводу введения дополнительных пошлин США на сталь и алюминий направлен во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявил министр экономического развития нашей страны Максим Орешкин, сообщает RT

Подобные иски подали также Евросоюз, Канада, Мексика, Китай, Индия и Норвегия, отметил министр. Кроме того, многие страны ввели ответные пошлины на ряд товаров, поставляемых из США. Среди них – Турция и ЕС

Напомним, 23 марта власти США повысили пошлины на ввозимые в страну сталь до 25% и алюминий до 10%. Согласно расчетам, представленным Россией в ВТО в мае, ущерб от действий США составил 537,6 млн долларов.

18:41, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
234
0
#экономика\n#политика\n#ВТО\n#США\n#торговля\n#Россия\n#металл

 

 

 


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