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В России могут упразднить бумажные лицензии на ведение бизнеса

15:21, 18 мая, 2018
Евгений Кандаков
15:21, 18 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#бизнес\n#Минэкономразвития\n#электронный документооборот\n#лицензия\n#законопроект
Фото: pixabay.com
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Соответствующие поправки подготовило Минэкономразвития.  

Москва. С инициативой по облегчению ведения бизнеса в России выступило Минэкономразвития. Как пишет РБК, ведомство намерено отменить использование бумажных документов о наличии лицензии для ИП и юридических лиц. 

Подготовлены поправки в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым для получения лицензии достаточно будет записи в реестре. Сейчас факт ее наличия подтверждается либо бумажным, либо электронным документом, который компаниям выдают лицензирующие органы. В их числе - ФСБ, МВД, Минпромторг, Росгвардия, Роскомнадзор, Рособрнадзор, «Роскосмос» и другие. А всего в стране лицензируется 51 вид деятельности. Копии лицензий заверяются у нотариусов, что стоит немалых денег. 

В случае принятия поправок, за получение выписки из реестра лицензий в виде электронного документа госпошлину брать не будут. Ее сохранят лишь при выдаче бумажной выписки. Новшества могут вступить в силу в 2019 году.

15:21, 18 мая, 2018
Евгений Кандаков
177
0
#бизнес\n#Минэкономразвития\n#электронный документооборот\n#лицензия\n#законопроект

 

 

 


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