В России могут упразднить бумажные лицензии на ведение бизнеса

Соответствующие поправки подготовило Минэкономразвития.

Москва. С инициативой по облегчению ведения бизнеса в России выступило Минэкономразвития. Как пишет РБК, ведомство намерено отменить использование бумажных документов о наличии лицензии для ИП и юридических лиц.

Подготовлены поправки в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым для получения лицензии достаточно будет записи в реестре. Сейчас факт ее наличия подтверждается либо бумажным, либо электронным документом, который компаниям выдают лицензирующие органы. В их числе - ФСБ, МВД, Минпромторг, Росгвардия, Роскомнадзор, Рособрнадзор, «Роскосмос» и другие. А всего в стране лицензируется 51 вид деятельности. Копии лицензий заверяются у нотариусов, что стоит немалых денег.

В случае принятия поправок, за получение выписки из реестра лицензий в виде электронного документа госпошлину брать не будут. Ее сохранят лишь при выдаче бумажной выписки. Новшества могут вступить в силу в 2019 году.