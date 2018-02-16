Эксперт призвал не искать интриг в продаже Галицким акций «Магнита» банку ВТБ

Сделка не позволит сети злоупотреблять монопольным положением, считает руководитель аналитического центра «Фандери».

Москва. Сделку по продаже акций торговой сети «Магнит» ее основателем Сергеем Галицким начали комментировать специалисты. В интервью russian.rt.com руководитель аналитического центра «Фандери» Михаил Беляев посоветовал не искать в произошедшем неких подковёрных причин.

«Я бы тут не искал никаких интриг. На мой взгляд, это рядовая сделка, рациональное распределение ресурсов и манёвры в области различных отраслей бизнеса. Когда банк получит контроль над одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов, будет меньше возможностей для злоупотребления монопольным положением», - заявил эксперт.

Он отметил, что надо «привыкать рассматривать такого рода сделки в качестве обычного хозяйственного манёвра в надежде, что это пойдёт на пользу и банку, и торговой сети».

В то же время Михаил Беляев признал, что без знания реальной подоплеки событий трудно делать выводы об истинных мотивах совершенной сделки.

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий решил уступить 29,1% акций компании банку ВТБ за 138 млрд рублей. Также он объявил о планах выйти из совета директоров «Магнита» и отказаться от руководства сетью.

В ВТБ в связи с этим сообщили, что совет директоров «Магнита» 16 февраля рассмотрит отставку Галицкого и назначение на его место финансового директора Хачатура Помбухчана.

На фоне этих новостей акции «Магнита» на открытии торгов Московской биржи подешевели на 4,8%.

Добавим, Сергей Галицкий вошел в так называемый «кремлёвский доклад», опубликованный Министерством финансов США.