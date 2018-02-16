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      Эксперт призвал не искать интриг в продаже Галицким акций «Магнита» банку ВТБ

      15:08, 16 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      15:08, 16 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      285
      0
      #бизнес\n#банки\n#торговля\n#ВТБ\n#эксперты\n#продажи\n#комментарии\n#акции\n#торговая сеть \"Магнит\"
      Фото: pixabay.com
      285
      0

      Сделка не позволит сети злоупотреблять монопольным положением, считает руководитель аналитического центра «Фандери».  

      Москва. Сделку по продаже акций торговой сети «Магнит» ее основателем Сергеем Галицким начали комментировать специалисты. В интервью russian.rt.com руководитель аналитического центра «Фандери» Михаил Беляев посоветовал не искать в произошедшем неких подковёрных причин. 

      «Я бы тут не искал никаких интриг. На мой взгляд, это рядовая сделка, рациональное распределение ресурсов и манёвры в области различных отраслей бизнеса. Когда банк получит контроль над одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов, будет меньше возможностей для злоупотребления монопольным положением», - заявил эксперт. 

      Он отметил, что надо «привыкать рассматривать такого рода сделки в качестве обычного хозяйственного манёвра в надежде, что это пойдёт на пользу и банку, и торговой сети». 

      В то же время Михаил Беляев признал, что без знания реальной подоплеки событий трудно делать выводы об истинных мотивах совершенной сделки. 

      В пятницу, 16 февраля, стало известно, что основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий решил уступить 29,1% акций компании банку ВТБ за 138 млрд рублей. Также он объявил о планах выйти из совета директоров «Магнита» и отказаться от руководства сетью. 

      В ВТБ в связи с этим сообщили, что совет директоров «Магнита» 16 февраля рассмотрит отставку Галицкого и назначение на его место финансового директора Хачатура Помбухчана. 

      На фоне этих новостей акции «Магнита» на открытии торгов Московской биржи подешевели на 4,8%. 

      Добавим, Сергей Галицкий вошел в так называемый «кремлёвский доклад», опубликованный Министерством финансов США.

      15:08, 16 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      285
      0
      #бизнес\n#банки\n#торговля\n#ВТБ\n#эксперты\n#продажи\n#комментарии\n#акции\n#торговая сеть \"Магнит\"

       

       

       

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