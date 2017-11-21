Реестр разрешенных интернет-магазинов может появиться в России в 2019 году

С подобным предложением выступил Роспотребнадзор.

Москва. В 2019 году в России может появиться реестр разрешенных отечественных и зарубежных интернет-магазинов. С подобным предложением выступил Роспотребнадзор.

Как пишут Известия.ру, ведомство разрабатывает новую стратегию в области защиты прав потребителей до 2030 года. Согласно проекту, чтобы защитить покупателей от недобросовестных компаний в сфере Интернет-торговли, Роспотребнадзор предложил создать реестр разрешенных торговых площадок.

Согласно инициативе, российские и иностранные интернет-магазины будут обязаны зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе в 2019 году. При подаче документов, помимо названия компании, им нужно будет указывать домены сайтов и электронную почту. Эти данные привяжут к определенному юридическому лицу, которому покупатель сможет направить свою жалобу в тех случаях, когда ему, например, прислали некачественный товар или когда продавец, взяв деньги, перестает выходить на связь и не присылает заказ.

В ведомстве считают, что подобные меры помогут защитить права потребителей, а также избавить Рунет от теневой коммерции.

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли Роспотребнадзор применять какие-либо штрафы к тем, кто откажется зарегистрироваться в реестре. Однако по информации издания, эксперты предполагают, что такие магазины будут блокироваться.