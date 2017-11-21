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      Реестр разрешенных интернет-магазинов может появиться в России в 2019 году

      11:05, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:05, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      144
      0
      #интернет\n#Роспотребнадзор\n#торговля\n#покупатели\n#продавцы\n#магазины\n#покупки
      Фото: pixabay.com
      144
      0

      С подобным предложением выступил Роспотребнадзор.

      Москва. В 2019 году в России может появиться реестр разрешенных отечественных и зарубежных интернет-магазинов. С подобным предложением выступил Роспотребнадзор. 

      Как пишут Известия.ру, ведомство разрабатывает новую стратегию в области защиты прав потребителей до 2030 года. Согласно проекту, чтобы защитить покупателей от недобросовестных компаний в сфере Интернет-торговли, Роспотребнадзор предложил создать реестр разрешенных торговых площадок. 

      Согласно инициативе, российские и иностранные интернет-магазины будут обязаны зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе в 2019 году. При подаче документов, помимо названия компании, им нужно будет указывать домены сайтов и электронную почту. Эти данные привяжут к определенному юридическому лицу, которому покупатель сможет направить свою жалобу в тех случаях, когда ему, например, прислали некачественный товар или когда продавец, взяв деньги, перестает выходить на связь и не присылает заказ. 

      В ведомстве считают, что подобные меры помогут защитить права потребителей, а также избавить Рунет от теневой коммерции. 

      Отмечается, что пока неизвестно, будет ли Роспотребнадзор применять какие-либо штрафы к тем, кто откажется зарегистрироваться в реестре. Однако по информации издания, эксперты предполагают, что такие магазины будут блокироваться. 

      11:05, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      144
      0
      #интернет\n#Роспотребнадзор\n#торговля\n#покупатели\n#продавцы\n#магазины\n#покупки

       

       

       

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