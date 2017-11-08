Facebook откроет в России представительство, а Twitter перенесет базы данных клиентов

Американские соцсети решили выполнить требования законодательства РФ.

Москва. Крупнейшие по числу пользователей социальные сети Facebook и Twitter приняли условия работы в РФ, выдвигаемые российским законодательством. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщают «Известия».

В частности, по информации издания, Facebook создает представительство в России, а Twitter планирует перенести в нашу страну серверы с персональными данными российских пользователей.

Помимо источников «Известий», информацию о локализации баз данных Twitter в РФ подтвердили в Роскомнадзоре. Сейчас компания выбирает место расположения серверов. Завершить «переезд» планируется к середине 2018 года.

Что же касается Facebook, то, по словам нескольких информаторов издания, соцсеть активно ищет будущего руководителя российского отделения компании и площади под представительство.

Таким образом, американские соцсети решили выполнить требования закона «О персональных данных». Он вступил в силу 1 августа 2015 года. Согласно этому документу, интернет-компании, работающие с персональными данными наших граждан, обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре и в течение полугода хранить на территории РФ всю переданную и полученную россиянами информацию. За нарушение юрлицо могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, а в случае рецидива – заблокировать сайт.

До недавнего времени Роскомнадзор воздерживался от применения норм закона по отношению к Facebook и Twitter, учитывая их большое распространение в России. В конце концов, судя по всему, соцсетям самим пришлось пойти навстречу требованиям контролирующих органов, чтобы не потерять извлекаемую в нашей стране прибыль от рекламы и иных источников. По данным Mediascope, в октябре среднесуточная посещаемость Facebook в России составила 5,2 млн человек, а Twitter — 1,4 млн.