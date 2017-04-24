«Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» станут платными для бизнеса в России

Тестирование нового формата для «Навигатора» начнется с 1 мая.

Москва. Российская компания «Яндекс» решила начать брать деньги с курьерских и экспедиторских служб, таксопарков и других предприятий, использующих «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях. Тестирование нового формата сначала начнется с «Навигатора» с 1 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Компаниям предстоит приобрести специальную коммерческую лицензию, которые станут новым каналом монетизации геосервисов. Условия их применения разработают после тестирования.

Согласно данным «Яндекса», количество пользователей геосервисов «Яндекса» превысило 21 млн человек, а «Навигатора» - более 11 млн человек.

Директор департамента исследований и разработок «2ГИС» Павел Мочалкин заявил: «Риски очевидны, готовы будут платить не все, важно найти баланс между оттоком бизнес-аудитории из-за ограничений с одной стороны и привлеченной прибылью — с другой».

«Если вы предлагаете сервис за деньги, а у конкурента есть бесплатный продукт с аналогичной или чуть хуже функциональностью, то вдолгую всегда выигрывает ваш соперник», — отметил глава Maps.me Евгений Лисовский.