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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Осуждённые ИК-8 в Хохряках изготовят партию валенок 

16:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Осуждённые ИК-8 в Хохряках изготовят партию валенок 
16:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
54
0
#Завьяловский район\n#осужденные\n#коммерция
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
54
0

Администрация колонии заключила договор с предприятием. 

Завьялово. Удмуртия. Партию валенок изготовят в исправительной колонии №8 в Хохряках Завьяловского района. Об этом сообщает УФСИН России по республике.

Основными видами деятельности в ИК-8 считаются металлообработка, деревообработка, изготовление мебели и производство швейных изделий. С января 2025 года в колонии открыли участок в швейном цеху для заготовок на пять рабочих мест. 

Сообщается, что администрация колонии заключила договор с коммерческим предприятием на изготовление партии валенок. Для выполнения заказа к работе привлекли пять осуждённых. 

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16:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
54
0
#Завьяловский район\n#осужденные\n#коммерция