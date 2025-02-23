Завьялово. Удмуртия. Партию валенок изготовят в исправительной колонии №8 в Хохряках Завьяловского района. Об этом сообщает УФСИН России по республике.

Основными видами деятельности в ИК-8 считаются металлообработка, деревообработка, изготовление мебели и производство швейных изделий. С января 2025 года в колонии открыли участок в швейном цеху для заготовок на пять рабочих мест.

Сообщается, что администрация колонии заключила договор с коммерческим предприятием на изготовление партии валенок. Для выполнения заказа к работе привлекли пять осуждённых.