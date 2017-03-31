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      Генпрокуратура предложила уволить начальника департамента имущества из РЖД

      10:36, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      10:36, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      74
      0
      #проверки\n#РЖД\n#Генеральная прокуратура РФ
      Фото: commons.wikimedia.org
      74
      0

      Проводится доследственная проверка.

      Москва. Генеральная прокуратура России порекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который проработал в РЖД 4 месяца. В настоящее время проводится доследственная проверка, сообщают «Известия».

      Представитель Генпрокуратуры пояснил, что проверка еще продолжается и носит рутинный характер.

      Человек, близкий к монополии, сообщил, что сотрудников РЖД предупредили о проверке еще месяц назад, и они были готовы к ней. Кем она была инициирована, и что сотрудники прокуратуры планировали узнать, неясно.

      Какие претензии возникли к Потапову, пока неизвестно. По одной информации, сотрудники прокуратуры проверяют материалы 2011–2017 годов. По другим данным, проверка связана с одним из владельцев крупнейших подрядчиков РЖД Алексеем Крапивиным, который замешан в выводе свыше 700 млрд рублей из России.

      Представители РЖД ограничились заявлением о том, что ревизии проходят регулярно.

      10:36, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      74
      0
      #проверки\n#РЖД\n#Генеральная прокуратура РФ
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