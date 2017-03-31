Генпрокуратура предложила уволить начальника департамента имущества из РЖД

Проводится доследственная проверка.

Москва. Генеральная прокуратура России порекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который проработал в РЖД 4 месяца. В настоящее время проводится доследственная проверка, сообщают «Известия».

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что проверка еще продолжается и носит рутинный характер.

Человек, близкий к монополии, сообщил, что сотрудников РЖД предупредили о проверке еще месяц назад, и они были готовы к ней. Кем она была инициирована, и что сотрудники прокуратуры планировали узнать, неясно.

Какие претензии возникли к Потапову, пока неизвестно. По одной информации, сотрудники прокуратуры проверяют материалы 2011–2017 годов. По другим данным, проверка связана с одним из владельцев крупнейших подрядчиков РЖД Алексеем Крапивиным, который замешан в выводе свыше 700 млрд рублей из России.

Представители РЖД ограничились заявлением о том, что ревизии проходят регулярно.