Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте

Освоение дремучих лесов древним человеком трудно представить себе вне речных путей. Далёкие во времени пращуры прокладывали себе путь на территорию нынешней Удмуртии, не отдаляясь от этих «дорог», проложенных древними ледниками. Протяжённость всех рек республики сегодня составляет почти 30 тыс. км, здесь берут начала крупнейшие реки Вятка и Кама. Всего же рек в регионе более семи тысяч, а прудов в республике более 600.

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До сих пор водные объекты взаимно связаны с человеком. Вот и 30 сентября 2021 года зампред правительства России Дмитрий Чернышенко провёл первое совместное заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России и профильной комиссии Госсовета страны. На нём рассмотрели вопросы развития круизного туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Чернышенко поставил задачу «создать условия для увеличения морских и речных круизов по России». Концепцию развития круизного туризма должны представить в правительство РФ до 15 ноября. Корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков решил узнать, каков туристический потенциал Удмуртии в этом вопросе. Но сначала углубился в древность…