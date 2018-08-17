Таня – Космос

Пять лет тому назад под Сарапулом у нас был конгресс. Камские девы – очень сильные. Они выходили и показали нам методику. Вот у нас источник, Ика (река Ик – прим. ред.) – прямо отсюда видно, из моего дома, и Белая. И Кама, три в одном, они - живые. Реки – это живые, это будущее. А вот кто около моря живет – это коллапсировавшие цивилизации. Жизнь-то здесь и сейчас, есть абсолютно в настоящем и будущем - это реки. Живая, будущая. По телевизору тоже недавно смотрю – а там рассказывают, что надо около воды или на горе жить людям. На самом-то деле люди должны, как наши предки, в истинности жить и в нормальности. Есть правда, ложь, кривда и истина. Жить надо в истинности. Когда человек словил истинный мир и вышел туда – он уже спокойно, мудро видит и чувствует… так же обиды. Кто-то обидел – так причина в тебе. Не надо мужа винить.

