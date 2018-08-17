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Проект Удмуртия 18+
Таня – Космос
Марат Газизуллин
17 августа 2018 г.
На самом деле наш день в Зуевых Ключах начался вовсе не с родников. С Татьяной Ивановной мы познакомились почти случайно. Наш гид задерживался и потому посоветовал заглянуть к женщине, обладающей необычными знаниями. Он дал нам ориентир, следуя которому мы быстро нашли нужный дом и познакомились с хозяйкой. Она любезно пригласила нас попить кофе, и за неспешной беседой мы смогли в полной мере оценить эпитет «необычные знания».

Всё началось с того, что с первого раза нам не удалось сесть «правильно». Удивившись, что мы не ощущаем дискомфорта от неправильных потоков силы, хозяйка попросила меня пересесть, после чего осведомилась, почувствовали ли мы как всё исправилось. Не до конца понимая, что здесь происходит, мы вежливо согласились с тем, что стало действительно лучше.

Дальнейшие полтора часа оказались для всех нас уникальным опытом, поскольку новые знания, полученные из монолога Татьяны Ивановны, не были похожи ни на что виденное или слышанное нами ранее. Справедливости ради, наверное, стоит отметить, что в прошлом космоэнергетикой никто из нас не интересовался даже из любопытства или ради расширения кругозора. Именно поэтому информация о том, что хозяйка дома по просьбе бывшего министра спорта Удмуртии Игоря Краснова помогла некоторым российским олимпийцам в Сочи получить свои медали, оказалась несколько неожиданной.
Поняв, что этими знаниями непременно нужно поделиться с нашей аудиторией, мы попросили Татьяну Ивановну рассказать на камеру всё, что она сочтёт нужным. Она согласилась, отметив, что ещё никогда ранее не давала интервью.

Дальнейший текст и видео приводятся практически без купюр, с минимальными редакторскими правками и уточнениями. Не рекомендуется к прочтению и просмотру людям с неокрепшей психикой, беременным, лицам, управляющим механизмами, и категорически запрещён детям до 18 лет.
Признаюсь, некоторые из нас не восприняли всерьёз слова Татьяны Ивановны. Более того, особо циничные личности посмели шутить в её адрес. В наказание мы получили ливень на обратной дороге и карту памяти с видеокамеры, которая отказалась читаться. Лишь чудо и волшебник из компьютерной мастерской позволили нам сохранить это видео, чтобы показать его вам
О понимании предназначения
– Татьяна Ивановна, как Вас представить?
– Напишите просто Таня-космос, меня здесь все так называют.
С детства я общалась с более высокими существами через сновидения. Приходили боги – сны такие были. Всегда бабушка чаем угощала, всегда говорила: «Сиди, слушай: пришли боги, сверхбоги». Я когда выросла и рассказывала родителям – они говорили: «Это ты во сне видела». Всегда с детства общалась с луной, звездами, задавала вопросы своим высшим силам ещё маленькая: «Для чего человек родился? Что я делаю на земле? Зачем он кушает, зачем он учится, для чего это знания нужны?» И тихонько годами я росла и всегда мне не хватало подруг. У меня такое ощущение было - это не моё место. Я откуда-то пришла. Мне было скучно, мне чего-то не хватало, как будто что-то не так делаю. Когда пришло время – высшие силы начали «говорить», «наказывать», чтобы я поняла. И через болезни вышла на это понимание.
Почему Удмуртия
Это люди сами со временем находят. Кому надо – подводят. Когда я приехала из Москвы и построила здесь дом, мне было предназначение «езжай в это место», потому что я сама из этих мест – из деревни Быргында. Мне учитель духовный сказал: из тысячи деревень одна деревня великая, на этом паразитируют другие…
Когда я ездила в 1986-м году в Питер, зайдя в Эрмитаж, я шла и увидела – Удмуртия, найденные при раскопках Золотого века в Каракулинском районе в деревне Зуевы Ключи женские украшения. В 1998 году я попала в Финляндию на конгресс. Это восстановление того Золотого века, чтобы на земле изменилась жизнь и люди стали избранными. И вот в 2004 году пришёл Золотой век. Новая высшая цивилизация, дети индиго, жизнь продолжается.
Пять лет тому назад под Сарапулом у нас был конгресс. Камские девы – очень сильные. Они выходили и показали нам методику. Вот у нас источник, Ика (река Ик – прим. ред.) – прямо отсюда видно, из моего дома, и Белая. И Кама, три в одном, они - живые. Реки – это живые, это будущее. А вот кто около моря живет – это коллапсировавшие цивилизации. Жизнь-то здесь и сейчас, есть абсолютно в настоящем и будущем - это реки. Живая, будущая. По телевизору тоже недавно смотрю – а там рассказывают, что надо около воды или на горе жить людям. На самом-то деле люди должны, как наши предки, в истинности жить и в нормальности. Есть правда, ложь, кривда и истина. Жить надо в истинности. Когда человек словил истинный мир и вышел туда – он уже спокойно, мудро видит и чувствует… так же обиды. Кто-то обидел – так причина в тебе. Не надо мужа винить.
Про Каму
Я интервью раньше никому не давала, был один раз, это связано с тем, что у нас здесь сакральные, священные места. Я обратилась до Нового года в Москву через интернет в министерство культуры, министерство природы, министерство лесного хозяйства, что у нас около Камы начали заборы городить, стоянки делать, хотя по закону 20 метров (от воды – прим. ред.) нельзя огораживать, делать стоянки и дома строить. Никто этого не соблюдает.
В нашей великой деревне Быргынде начали в сакральных священных местах дубы рубить. Мы – население Зуевых Ключей и Быргынды – сделали фотографии, написали заявления, собрали подписи. Я обратилась к Бречалову, Панову, который был прокурором в 17-м году. Сейчас приехал Николаев, я наслышана про него, он с Казани не случайно, мы запросили высших представителей Вселенной, чтобы нам послали в Удмуртию.
И вот насчёт сакральных мест, священных мест – около Камы заборы нельзя ставить. Если это не уберут, в течение… сейчас мне информация придёт (закрывает глаза и считает) – дни, недели, месяцы, один, два, три, четыре – через четыре месяца будут очень крутые на Земле повороты, развороты. Земля вообще может повернуться на 190 градусов.
Зуевы Ключи
Ключей очень много. Многие из них – живые. Из одних родников ты пьешь – желудок, поджелудочная там, ДНК меняется. Другие родники – наоборот, в них вода мёртвая. А тут она спокойно бежит: с одной горы мёртвая вода, с другой горы – живая вода. А в середине – три в одном – есть водичка, ручеёк бежит, там вода радости. Там женская сущность – водяной. Но она не ко всем приходит. Только к тем, кого она желает тот, кто природный, у кого дух чистый – выходит.
Ультраведьмовство
Работа шла в Удмуртии – отработка высшего ультраведьмовства. Это было в 1999-м, в 2000 году. Вёл Эль-Ахим Монашенц. Он рассказывал нам лекцию про высший вселенский природный путь. Выводил нас на более высокие уровни. Потом был в Финляндии конгресс. В этом конгрессе мы выходили и отрабатывали высокие уровни. Там были йоговские упражнения. Ели раз в сутки. Человек, оказывается, потом может и вообще не есть. Получать энергию (кивает вверх), когда любые проблемы поняла, отработала, осознала, что ты готова с пороками расстаться. Мамин род, папин род, своё перерождение почистить, пороки убрать – и тихонько человек поднимается на другие уровни. Мы спущены на землю с очень высоких уровней из космоса, из галактики, вселенных там, уровней много, сектора, зоны – Тусика, Тусамбера, Эсика, Индиги. Вот сейчас рождаются дети индиго – 5 уровень. Они тоже пришли – это наши предки. Они когда-то миллионы лет ушли, когда Золотой век был 48000 лет тому назад.
Это наши предки которые ушли с Земли, не стали спорить с более крутыми разрушительными системами и мирами. Они ушли, но сказали, что «мы вернемся». И вот сейчас дети-индиго - это наши предки. Они спустились – помогают, спасают. Но мы ещё должны подниматься к ним. А подниматься – это не сидеть на втором-третьем уровне, как сейчас люди земные. Первый, второй, третий – им кушать, спать, трахаться. Зачем? Человек должен выходить на другие уровни, отработав. Вот супруги многие парами не живут на земле. Надо свою пару не спеша искать. Пара – это как друг, как подруга, как мама, как папа. Ты разговариваешь – он тебя понимает – обоюдная энергетика. Так выходишь на другие уровни.
Про Путина, Бречалова и Ижевск
Путин работает – пусть работает, он нормальный, он духовный. Вокруг него тоже будет изменяться жизнь. Потом со временем будет женщина. Это мне в детстве ещё бабушки говорили – когда будет женщина, тогда будет мир и покой, а люди будут свободно развиваться. И Ванга рассказывала.
Вот ещё президента Лукашенко нам поставили в Удмуртию – это бы хорошо было. Я говорила своим начальникам (кивает вверх) – вот бы нам Лукашенко поставить, тут бы и лесов не было, и сорняков, он бы такой высший класс, высший пилотаж сделал на нашей земле. А мы нуждаемся в нормальном президенте. Ну надеюсь, надеемся, даже не надеемся, а должно быть так, истинно, по-природному.
У нас же Бречалов сейчас – он нормальный. Я посмотрела на него, ему даётся шанс, чтобы он на земном, на космическом, на галактическом, на вселенском – он эти этапы, эти экзамены прошёл. Дни, недели, месяцы... (закрывает глаза и считает) один, два, три. Через три месяца что-то вот к нему такое «дык!» сверху. Может, ключ, может замок, PIN-код, PUK-код, может, звёздные врата какие-то к нему достучатся.

Ижевск управляет центром Европы, Ижевск – очень сильная цивилизация. От неё вся Вселенная, высшие миры – ждут. Он должен своё высокое предназначение делать. И мы тоже к этому стучим.
Про питание и алкоголь
Настаивают, да, черемуху, сливу. У нас настаивали на кедрах. Это даже Волков Александр, Сан Саныч, учил: женщинам, говорит, надо пить из кедра, а мужчинам – из грецкого ореха. А я советую мужчинам из еловых, сосновых почек и ещё на корнях шиповника. Мужчинам корень шиповника очень помогает. Это мне бабушки, дедушки, отцы говорили, озвучивали при жизни.

В Ижевске на конгрессе была, я привозила смородиновое вино и самогон из ячменя без дрожжей. И тогда учитель сказал, что вот этому стоит поучиться.
Некоторые привозили отраву, не зная этого. Этой системы. А если человек в природной системе, созидает род природный, внутри человека древний природный дух, так он из любого сделает золото, серебро, бриллиант. Из мужчины плохого сделает хорошего мужчину. Это просто бездрожжевое. Хлеб надо бездрожжевой есть и белый хлеб не надо есть (Татьяна Ивановна считает, что нельзя употреблять любые продукты из пшеницы, включая водку. К сожалению, это осталось за кадром. – прим. ред.). Мы лук, чеснок не едим, это рабская еда. Раньше луком и чесноком кормили рабов, чтобы по запаху в деревнях солдаты могли ловить всех, от кого пахнет луком и чесноком. Можно имбирь, можно перец, разные приправы можно. Но желательно свои.

Если человек развивается до более высокого уровня, если он на 50-м, 200-м уровне, он может чувствовать – может кумин, может тмин, может куркуму, может имбирь надо есть – это на каждых уровнях по-разному.
Про искусство
Вот даже бабочка села на вас, и у вас даже у видеокамеры свобода воли есть. Оно сидит, такое существо, и на весь космос, всю галактику – все слышат и видят сейчас, вся планета.

Спрашивают, Татьяна Ивановна, у вас очень много духов природных, они, когда вы поете, очень радуются. Я говорю: да, они радуются. Через песни, то есть развитие через песни. Когда запоешь, вся энергетика меняется на сотни тысяч километров. Это тоже природная методика. Есть природные среди артистов, природные артисты.
Есть вверху также природные художники. Когда я жила в Москве, возле Парка культуры – там под землёй картины продают. Я подходила, говорю: ты - нормальный художник. Из всех художников там два всего человека художники природные были. Я говорю: учитесь, природные, в канале, в потоке цену ставить. Я пока тут одному объясняю, в другом месте иду, подходит, говорит – Татьяна Ивановна, я поставил цену такую как сказали, они пришли и купили.
Про цивилизации, деньги и перерождение
Коллапс был на земле шесть раз. Майи (вероятно, майя – прим. ред.) жили цивилизации, ланки (вероятно, аланы –прим. ред.), атланты, нибелунги, серпионы и евреи. Евреи – природные. А сейчас – **** ******** (отзывается о евреях с использованием традиционного оскорбительного обозначения – прим.ред.). Им только деньги. А там (смотрит вверх), душу, дух, когда сороковой день, когда год, когда три года, там не купишь, там не выйдешь, там не переродишься.
Человеческое тело очень дорого (стоит – прим. ред.), чтобы снова переродиться. Поэтому я людям говорю – зачем вам кошками, собаками, мышами, крысами родиться? Сделайте хорошее дело! Смотрите вот, пример: наши предки были купцами. Они же давали деньги аптекам, медпунктам, школам. А сейчас всё – нам, нам, нам. Где это написано?

Цивилизация, денежная цивилизация. Деньги – тянутся. Сейчас такая методика, такой механизм, такая жизнь, что деньги идут только к более чистым людям.
Системы такие уже есть вверху. И когда в потоке правильные вещи продаёшь, правильно мед продаёшь в потоке… У меня есть пчеловоды, когда в потоке ставят мед (устанавливают цену – прим. ред.), и не больше, не меньше - у них раскупают. У них пчёлы живут. Так же вещи, на рынок прихожу, есть запрос, говорю ставить вот такую цену в потоке и учу людей чтобы в потоке.
Про грядущее наводнение
Сейчас как идёт – ураганы, землетрясения, наводнения. Это же нам сигналят. И земле-матушке, природе-матушке очень тяжело. Я это всё чувствую, иногда бывает до слёз, я чувствую её. Она ко мне обращается, я смотрю, пытаюсь понять что происходит. Я сразу славливаю. Ага. Так. Месяц, два, три. Вот сейчас через 2 месяца тоже должно очень сильное на Земле произойти. А мы, такие более высокодуховные существа, славливаем на высших планах и смягчаем землянам.
Где-то сильное наводнение должно быть. Если вот мы вчера на празднике это словили, с народом смягчение попросили, чтобы землянам было.
О работе над собой
Когда пороков нет, ты выходишь на более благодатное состояние, как боги, сверхбоги – они в этом состоянии. У них есть на голове свои (рисует руками в воздухе подобие большого нимба). Выйти на это состояние – это упорный труд над собой. А когда понимание есть, человек желает... Я людям объясняю, говорю: стучишь – стучи, небосвод откроется, небеса, высшие силы, сверхвысшие силы, сверхсверхвысшие силы тебя тихонько подведут. Высшие представители природы сами подводят того человека, той системы. Люди бывают разных систем: есть система созидающая, есть система нейтральная, есть разрушающая. Когда приходит ко мне человек, я из этих систем… Проблемы с семьей, работы нет, или там родовой канал. Например, узкий родовой канал, я говорю: «Поэтому ты болеешь, надо расширить». Он спрашивает: как. Я говорю: «Когда ты начнёшь работать над собой, над своими недостатками, а сигнал будет идти со стороны. Кто-то там пришёл пьяный – отдай это, выйди из этой системы, матрицы, выше будь!»
Вместо эпилога
Болото может зацвести и от одного кувшина, или Многие марийцы в прошлой жизни были буддистами
Мы живём в своей природе, мире, согласии, дружбе. Есть праздник – мы общаемся. Праздник делается, когда ты танцуешь. А мы, марийцы, тоже сильные божественные существа. Но сейчас уже я не марийка и не русская, разрусилась, размариилась, расхристианилась, размусульманилась, разбуддилась. В основном марийцы – это буддисты в прошлом перерождении, в этом теле - отдыхают. Вместо того, чтобы отдыхать, я в этом теле тоже работаю. Решила - надо идти дальше, не сидеть, а работать и развиваться над собой. Выйдя на более высокие уровни, ты можешь своих родов родственников тоже вытащить, через понимание, если они готовы. Вытащить на этот, а они за тобой идут. Если в болоте, деревне, районе, городе один духовный человек приходит - то тихонько всё меняется. Если в болоте тоже садить один кувшин, то через два-три года, всё это болото зацветёт кувшином.
Так же и я – пою, танцую, веселюсь с народом. Только надо вот… Сейчас у нас вот тоже такие проблемы - я слышу, прислушиваюсь люди мне одни, вторые, третьи, говорят: вот интернет, Татьяна. А я в интернет не выхожу, мне надо - через людей приходит. Зачем мне интернет, если выходить я могу на миллиард лет вперёд чувствовать, назад чувствовать. Я славливаю эту энергетику на всех планах, и мне не нужен этот интернет. Сейчас вот мы с вами знаете уже какой диаметр чистим? Смотрите: единицы, десятки, сотни, тысячи, миллионы, миллиарды даже! Сколько миллиардов? Единицы, десятки, десять, двадцать. Вот мы сейчас 21 млрд вокруг себя уже созидаем. Чистим вокруг нас землю и космос.
Ранее в Зуевых Ключах
Вода живая и мертвая
В следующем материале
Таинственная пещера

Автор материала: Марат Газизуллин

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