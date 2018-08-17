Таня – Космос

Когда пороков нет, ты выходишь на более благодатное состояние, как боги, сверхбоги – они в этом состоянии. У них есть на голове свои (рисует руками в воздухе подобие большого нимба). Выйти на это состояние – это упорный труд над собой. А когда понимание есть, человек желает... Я людям объясняю, говорю: стучишь – стучи, небосвод откроется, небеса, высшие силы, сверхвысшие силы, сверхсверхвысшие силы тебя тихонько подведут. Высшие представители природы сами подводят того человека, той системы. Люди бывают разных систем: есть система созидающая, есть система нейтральная, есть разрушающая. Когда приходит ко мне человек, я из этих систем… Проблемы с семьей, работы нет, или там родовой канал. Например, узкий родовой канал, я говорю: «Поэтому ты болеешь, надо расширить». Он спрашивает: как. Я говорю: «Когда ты начнёшь работать над собой, над своими недостатками, а сигнал будет идти со стороны. Кто-то там пришёл пьяный – отдай это, выйди из этой системы, матрицы, выше будь!»