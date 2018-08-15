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Проект Удмуртия 18+
Вода живая и мертвая
Марат Газизуллин
15 августа 2018 г.
Зуевы Ключи стали известны благодаря дачам «первых лиц» Удмуртии. Дач здесь и правда более чем достаточно. За высокими заборами стоят натуральные замки в три и более этажей, оснащенные такими архитектурными излишествами, как крепостные башни. При этом постоянное население поселка по последней переписи составляет всего 50 человек.
Из Ижевска добраться до Зуевых Ключей можно по Сарапульскому тракту и далее по трассе, ведущей на Каракулино, и от районного центра по дороге в Ныргынду. Навигатор показал, что расстояние от Ижевска до поселка составляет немногим более 150 километров, которые мы проехали за 2,5 часа. Асфальт заканчивается за несколько километров до Зуевых Ключей, остальная часть дороги отсыпана гравием. По виду гравийной трассы можно заключить, что за дорогой ухаживают и в сухую погоду она вполне проходима для любого легкового автомобиля. Автобусом из Ижевска в Зуевы Ключи можно добраться в пятницу, субботу и воскресенье за 275 рублей. Отбывает он с центрального автовокзала в 7:45 и едет почти три с половиной часа. В остальные дни прямой автобус из Ижевска не ходит.
Чем известны Зуевы Ключи, если говорить не о поселке, а о самых натуральных ключах, которые дают воду? Во-первых, их там так много, что даже привычным к родниковому краю нам это показалось удивительным. Местные называют разное количество источников, от семи до десяти, но наиболее популярными являются два: Святой и Гремячий ключи. По легенде, несколько веков назад в этом месте поселились два монаха-отшельника. Постились, молились, жили в смирении. После смерти были похоронены прямо там, где и жили. И через некоторое время на месте могилы одного монаха заструился Святой ключ, а на месте другого, примерно в 300 метрах, – Гремячий.

Со временем люди заметили целительные свойства родников. Местные ведуньи полагают, что в Святом источнике вода живая, а в Гремячем – мертвая. Так и применяют – живую внутрь, мертвую наружно. У Гремячего родника принято обливаться, чтобы заживали телесные раны. В обоих ключах вода чистая и по всем показателям подходит для питья.
Вместе с тем из-за затяжного жаркого лета воды в Святом источнике стало совсем мало, она едва сочится. Тогда как Гремячий ключ полноводен. По преданиям, некогда именно на вершине Ведьминой горы, откуда спускается поток Гремячего, приносили жертвы местные язычники. И теперь Гремячий ключ как будто пытается смыть кровь жертвенных животных.

Интересно, что Святой источник много лет пользовался благосклонностью православной церкви и возле него даже построили небольшую часовню в честь святых Флора и Лавра. Когда-то родник даже освящался представителями РПЦ. Сарапульские казаки даже построили там купель. Тогда как на Гремячий ключ охотно ездят мусульмане и местные язычники. В Каракулинском районе одна из самых крупных в Удмуртии компактно проживающих общин марийцев.

Знак самой южной точки Удмуртии
В сотне метров от часовни живет знахарка Зинаида Ивановна. Православная церковь к ее увлечению целительством относится как к колдовству, и теперь, после того как знахарка поселилась у родника, православные святые отцы бывают на ключе значительно реже. Видимо, чтобы не участвовать в колдовских обрядах.

Между родниками находится городище пьяноборской культуры, которое несколько лет раскапывали археологи УдГУ. Сохранился оборонительный вал. Археологи установили здесь знак, гласящий, что именно тут находится самая южная точка Удмуртии.
Совершенно исключительные виды открываются путешественнику с окрестных холмов на Каму в районе Зуевых Ключей. Река разливается за горизонт. Сейчас наибольшая ширина водохранилища достигает 20 километров, в длину водоем порядка 185 километров. Бывшие заливные луга, речки, ранее впадавших в Каму, и несколько деревень были затоплены в 1978-1979 годах, когда вступила в эксплуатацию Нижнекамская ГЭС и был поднят уровень нижнекамского водохранилища. Наибольшая глубина водохранилища достигает 20 метров, средняя – 2.
На всем нашем пути по Каракулинскому району мы постоянно встречали объявления о продаже червей и мотыля. Казалось бы, рай для рыбака, но при этом возле самих Зуевых Ключей рыбу почти не ловят. Местные жители вспоминают, что раньше здесь даже трудились рыбопромысловые артели, теперь промышленная добыча стала нерентабельной, говорят - рыба ушла. Рыбаки предпочитают удить несколько ниже по течению Камы. Чаще всего ездят в Усть-Бельск. Но о рыбалке – как-нибудь в другой раз.
В следующих материалах проекта «18+» информагентства «Сусанин» вас ждет встреча с колдуньей из Зуевых Ключей и загадочная пещера на самом берегу Камы.


Автор материала: Марат Газизуллин

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