Вода живая и мертвая

Чем известны Зуевы Ключи, если говорить не о поселке, а о самых натуральных ключах, которые дают воду? Во-первых, их там так много, что даже привычным к родниковому краю нам это показалось удивительным. Местные называют разное количество источников, от семи до десяти, но наиболее популярными являются два: Святой и Гремячий ключи. По легенде, несколько веков назад в этом месте поселились два монаха-отшельника. Постились, молились, жили в смирении. После смерти были похоронены прямо там, где и жили. И через некоторое время на месте могилы одного монаха заструился Святой ключ, а на месте другого, примерно в 300 метрах, – Гремячий.



Со временем люди заметили целительные свойства родников. Местные ведуньи полагают, что в Святом источнике вода живая, а в Гремячем – мертвая. Так и применяют – живую внутрь, мертвую наружно. У Гремячего родника принято обливаться, чтобы заживали телесные раны. В обоих ключах вода чистая и по всем показателям подходит для питья.

