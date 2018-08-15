Вода живая и мертвая

Из Ижевска добраться до Зуевых Ключей можно по Сарапульскому тракту и далее по трассе, ведущей на Каракулино, и от районного центра по дороге в Ныргынду. Навигатор показал, что расстояние от Ижевска до поселка составляет немногим более 150 километров, которые мы проехали за 2,5 часа. Асфальт заканчивается за несколько километров до Зуевых Ключей, остальная часть дороги отсыпана гравием. По виду гравийной трассы можно заключить, что за дорогой ухаживают и в сухую погоду она вполне проходима для любого легкового автомобиля. Автобусом из Ижевска в Зуевы Ключи можно добраться в пятницу, субботу и воскресенье за 275 рублей. Отбывает он с центрального автовокзала в 7:45 и едет почти три с половиной часа. В остальные дни прямой автобус из Ижевска не ходит.