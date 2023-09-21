33 несчастья ижевского цирка

Население Ижевска в лихие 1920-е годы стремительно росло. Город в поисках работы наполняли приезжие люди, вследствие чего возникала нехватка жилья и, как ни странно, мест для развлечений. Клубов не хватало, кинотеатры всегда забиты, парков — по пальцам пересчитать, цирка вообще не было. Последний — он же первый — пострадал от пожара и был снесён на основании решения Горисполкома от 11 декабря 1919 года.

Гражданская война оставила после себя опустошение и разруху, люди, как и государство, жили в режиме экономии, поэтому и на постройку нового здания цирка средств долгое время в казне не было.

Благо тогда на дворе стоял советский капитализм — период Новой экономической политики — и дело постройки цирка в Ижевске отдали в частные руки. Инициатором создания арены выступил коллектив цирковых артистов во главе с братьями Мирославскими.

В десятых числах августа 1926 года Городской отдел местного хозяйства дал добро на строительство цирковой арены в Ижевске. Местом для неё определили северную часть сенной площади, носившей в те годы имя Свободы.