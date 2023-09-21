Лихие 1920-е
33 несчастья ижевского цирка
Как из старого в муках рождалось новое
Юрий Абашев
журналист
журналист
21 сентября 2023
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о первых годах ижевского цирка на Сенной площади. По материалам «Ижевской правды» мы восстановим цепочку бед, обрушившихся на купол несчастной арены: от неудачных представлений до гибели мировых звёзд.
Наспех строили
В Ижевске появляется стационарный цирк
Источник: goskatalog.ru
Заметка о выдаче разрешения на строительство цирка
«Ижевская правда» от 11 августа 1926 года
Население Ижевска в лихие 1920-е годы стремительно росло. Город в поисках работы наполняли приезжие люди, вследствие чего возникала нехватка жилья и, как ни странно, мест для развлечений. Клубов не хватало, кинотеатры всегда забиты, парков — по пальцам пересчитать, цирка вообще не было. Последний — он же первый — пострадал от пожара и был снесён на основании решения Горисполкома от 11 декабря 1919 года.
Гражданская война оставила после себя опустошение и разруху, люди, как и государство, жили в режиме экономии, поэтому и на постройку нового здания цирка средств долгое время в казне не было.
Благо тогда на дворе стоял советский капитализм — период Новой экономической политики — и дело постройки цирка в Ижевске отдали в частные руки. Инициатором создания арены выступил коллектив цирковых артистов во главе с братьями Мирославскими.
В десятых числах августа 1926 года Городской отдел местного хозяйства дал добро на строительство цирковой арены в Ижевске. Местом для неё определили северную часть сенной площади, носившей в те годы имя Свободы.
Гражданская война оставила после себя опустошение и разруху, люди, как и государство, жили в режиме экономии, поэтому и на постройку нового здания цирка средств долгое время в казне не было.
Благо тогда на дворе стоял советский капитализм — период Новой экономической политики — и дело постройки цирка в Ижевске отдали в частные руки. Инициатором создания арены выступил коллектив цирковых артистов во главе с братьями Мирославскими.
В десятых числах августа 1926 года Городской отдел местного хозяйства дал добро на строительство цирковой арены в Ижевске. Местом для неё определили северную часть сенной площади, носившей в те годы имя Свободы.
Проект цирка «Колларт»
tehne.com
Поскольку кирпич являлся дефицитным, цирк решили построить из дерева. Материал позволял возвести объект в кратчайшие сроки, но рассчитывать на долговечность и тепло зимой не приходилось.
Проект здания подготовила главный архитектор Вотской области Зоя Миронова.
Фото проекта
Проект здания подготовила главный архитектор Вотской области Зоя Миронова.
Фото проекта
«Ижевская правда» от 13 августа 1926 года
13 августа в «Ижевской правде» поместили объявление биржи труда о том, что на строительство цирка требуется 80 рабочих, 30 каменщиков, а также 1 подрядчик. После того как необходимый персонал был набран, началось строительство, продолжавшееся чуть больше месяца.
По традиции, подрядчик выбился из графика и открытие пришлось отложить на несколько дней. В результате первое представление прошло 21 сентября 1926 года. Второй в истории Ижевска цирк получил имя «Колларт», сокращённо от «Коллектив артистов», инициировавших его строительство.
По традиции, подрядчик выбился из графика и открытие пришлось отложить на несколько дней. В результате первое представление прошло 21 сентября 1926 года. Второй в истории Ижевска цирк получил имя «Колларт», сокращённо от «Коллектив артистов», инициировавших его строительство.
Лиха беда - начало
Первые цирковые«блины» для ижевцев
Наступил долгожданный день открытия. В зале - полная посадка, как бы сейчас сказали — Sold out. Несмотря на то, что вместительность «Колларта» составляла 1 500 зрителей, билетов всем желающим посетить первое за долгие годы цирковое представление не хватило. Вдобавок ко всему, накануне поработали спекулянты, приторговавшие «лишними» билетами.
В результате множество горожан, даже те, кто смог оплатить вход, не смогли попасть на первое цирковое представление из-за отсутствия свободных мест. Внутри люди вынуждены были смотреть на зрелище стоя, а подростки по традиции залезли на крышу, чем навлекли на себя репрессии со стороны взрослых.
«Ахтунг», творившийся на открытии цирка, был ёмко описан в заметке «Ижевской правды» от 23 сентября.
В результате множество горожан, даже те, кто смог оплатить вход, не смогли попасть на первое цирковое представление из-за отсутствия свободных мест. Внутри люди вынуждены были смотреть на зрелище стоя, а подростки по традиции залезли на крышу, чем навлекли на себя репрессии со стороны взрослых.
«Ахтунг», творившийся на открытии цирка, был ёмко описан в заметке «Ижевской правды» от 23 сентября.
«Ижевская правда» от 26 сентября 1926 года
Спасение утопающих
Цирк становится банкротом
Источник: goskatalog.ru
«Ижевская правда» от 4 ноября 1926 года
Долги по зарплате стали той кочкой, о которую запнулось правление цирка «Колларт». К 31 октября перед артистами, служащими и рабочими цирка вырос долг по зарплате в размере 10 664 рублей 46 копеек. На общем собрании пролетариев от искусства было принято решение предъявить администрации гражданский иск. В свою защиту руководитель арены товарищ Григорас заявлял, что причиной образовавшегося долга стала низкая посещаемость из-за плохой погоды.
В начале ноября 1926 года суд арестовал имущество цирка. На время разбирательства арена продолжала работать, но уже без имени собственного. «Колларт» ушёл в прошлое и теперь это был просто цирк «коллектива тружеников арены».
10 ноября народный суд вынес вердикт по делу цирка «Колларт». Долги по зарплате взыскали в пользу пострадавших работников, также администрацию обязали оплатить судебные издержки.
В начале ноября 1926 года суд арестовал имущество цирка. На время разбирательства арена продолжала работать, но уже без имени собственного. «Колларт» ушёл в прошлое и теперь это был просто цирк «коллектива тружеников арены».
10 ноября народный суд вынес вердикт по делу цирка «Колларт». Долги по зарплате взыскали в пользу пострадавших работников, также администрацию обязали оплатить судебные издержки.
«Ижевская правда» от 13 ноября 1926 года
Первая попытка организовать цирк в Ижевске вышла комом, но печальный опыт постарались учесть. Для выправления финансовой ситуации необходимо было обеспечить посещаемость представлений. Для этого новое правление цирка подняло цены на билеты и внедрила лотерею в цирковую программу.
Среди посетителей разыгрывались как денежные призы, так и натуральные: коровы, бараны, мука.
В двадцатых числах ноября 1926 года двери цирка закрылись. Его ждали смена руководства и ремонт. Новым хозяином цирка стала Областная детская комиссия, взявшая здание в аренду. В течение месяца деревянная арена ремонтировалась и готовилась к зиме. Для отопления здания установили печи.
Среди посетителей разыгрывались как денежные призы, так и натуральные: коровы, бараны, мука.
В двадцатых числах ноября 1926 года двери цирка закрылись. Его ждали смена руководства и ремонт. Новым хозяином цирка стала Областная детская комиссия, взявшая здание в аренду. В течение месяца деревянная арена ремонтировалась и готовилась к зиме. Для отопления здания установили печи.
«Ижевская правда» от 21 декабря 1926 года
«Ижевская правда» от 30 января 1927 года
25 декабря состоялось открытие обновлённого цирка. Для выступлений прибыла труппа трудовых коллективов московско-ленинградских государственных цирков.
Понемногу дело пошло в гору. Из-за небольшого выбора развлечений горожане отдавали предпочтение походу в цирк. Однако завышенные цены вызывали возмущение в рабочей среде. Жалобы поступали в том числе и на страницы «Ижевской правды».
Правлению цирка приходилось подстраиваться под влияние общественной критики. Цены снижались, программа видоизменялась. Здесь стоит заметить, что цирк 1920-х годов по большому счёту оставался «дореволюционным» по своей сути. В программах ставка зачастую делалась на зрелищность, азарт, пошлости и прочие простые радости.
Понемногу дело пошло в гору. Из-за небольшого выбора развлечений горожане отдавали предпочтение походу в цирк. Однако завышенные цены вызывали возмущение в рабочей среде. Жалобы поступали в том числе и на страницы «Ижевской правды».
Правлению цирка приходилось подстраиваться под влияние общественной критики. Цены снижались, программа видоизменялась. Здесь стоит заметить, что цирк 1920-х годов по большому счёту оставался «дореволюционным» по своей сути. В программах ставка зачастую делалась на зрелищность, азарт, пошлости и прочие простые радости.
Так, в программе Ижевского цирка в начале 1927 года была «Французская борьба», по описанию больше напоминавшая американский реслинг. Такая «верность» традициям старого цирка ещё сыграет злую шутку с ижевской ареной. Но об этом позже.
Ставка на зрелищность приносила свои плоды.
Ставка на зрелищность приносила свои плоды.
«Цирк полон. Подействовало ли тут снижение цен или возгоревшийся азарт к состязаниям «чемпионов» — сказать трудно. Гражданам Ижевска вообще мало куда идти. Отчего бы и не пойти в цирк»
Перед началом осеннего сезона 1927 года открытие цирка вновь неоднократно откладывалось. Сначала запоздал ремонт, потом техническая комиссия забраковала работы и обязала владельца здания — областную деткомиссию — устранять дефекты. Пустить здание в дело удалось 25 сентября 1927 года, однако долгожданное мероприятие не вызвало восторгов в прессе.
«Приехавший к нам коллектив несомненно единое, крепкое целое. Представление проходит в динамичном, достаточно весёлом темпе. Но в тоже время много и недостатков. Самый главный из них — ничего нового. Это хуже всего. Клоунада — по «добрым старым» традициям — сплошные пощёчины. <…> На настоящую сатиру или хотя бы юмор нет и намёка. <…> Неприятное впечатление производят трюки четырёх-пяти-летних мальчиков. Они не веселят, ведь детей просто жаль»
«Ижевская правда» от 29 декабря 1927 года
Чтобы хоть как-то разнообразить программу, руководство цирка проводило в здании различные мероприятия, например — антирелигиозные лекции-диспуты. Там, где вчера показывали чудеса дрессировки, сегодня члены союза безбожников обсуждают со священнослужителями вопрос о том, существовал ли Христос.
Но вот произошёл очередной удар. В конце января 1928 года цирк вновь закрывается. Причиной тому стало неудачное управление со стороны областной детской комиссии. Проводились переговоры о передаче бывшего «Колларта» в аренду московскому управлению государственных цирков. А пока здание передавалось в пользование то одним неопытным учреждениям, то другим.
Но вот произошёл очередной удар. В конце января 1928 года цирк вновь закрывается. Причиной тому стало неудачное управление со стороны областной детской комиссии. Проводились переговоры о передаче бывшего «Колларта» в аренду московскому управлению государственных цирков. А пока здание передавалось в пользование то одним неопытным учреждениям, то другим.
«Ижевская правда» от 31 января 1928 года
«Все имеющиеся сейчас в Ижевске кино, цирк и летний театр находятся в руках различных организаций, ничего общего с делом культурного обслуживания масс не имеющими. Они служат в их руках исключительно средством выкачивания прибыли для нужд этих организаций.
В погоне за прибылью организации стараются громкой рекламой и дешёвой халтурой привлечь к себе зрителя и не заботятся о перевоспитании рабочей массы и молодёжи — основных посетителей цирка и кино»,
В погоне за прибылью организации стараются громкой рекламой и дешёвой халтурой привлечь к себе зрителя и не заботятся о перевоспитании рабочей массы и молодёжи — основных посетителей цирка и кино»,
«Ижевская правда» от 25 октября 1928 года
Было предложено объединить все зрелищные объекты под единым надзором специального культурного управления. Это должно было решить накопившиеся проблемы и превратить ижевский цирк в по-настоящему советский.
Уже в октябре 1928 года Ижевск получил две новости. Одна была хорошей — в городе создавалось управление зрелищными мероприятиями. Другая оказалась хорошей только на первый взгляд, но у судьбы были другие планы — новый сезон в ижевском цирке откроется гастролями всемирно известного дрессировщика Анатолия Анатольевича Дурова, ставшими для него последними.
Уже в октябре 1928 года Ижевск получил две новости. Одна была хорошей — в городе создавалось управление зрелищными мероприятиями. Другая оказалась хорошей только на первый взгляд, но у судьбы были другие планы — новый сезон в ижевском цирке откроется гастролями всемирно известного дрессировщика Анатолия Анатольевича Дурова, ставшими для него последними.
Дуров едет!
Трагедия, прогремевшая на весь Союз
Животные труппы Дурова
goskatalog.ru
8 ноября труппа Дурова с восемью вагонами животных прибыла в Ижевск. Ижевцы впервые увидели индийского слона, морских львов, верблюдов, кенгуру и других экзотических зверей. Анатолий Дуров демонстрировал чудеса дрессировки как для взрослых, так и отдельно для детей. За несколько дней Ижевск по-настоящему влюбился в харизматичного молодого артиста и его подопечных.
Тело Дурова возле усыпальницы Нагорного кладбища в Ижевске
Фото: goskatalog.ru
19 ноября 1928 года перед началом последней недели гастролей Дуров вместе с товарищами и двумя рабочими отправился на утреннюю прогулку в пригородный лес. На одной из опушек в 11:00 прозвучал выстрел из ружья. Заряд дроби практически в упор попал в Анатолия Дурова, угодив дрессировщику в основание черепа. Циркач погиб на месте.
Смерть дурова потрясла всех. Прощание с артистом состоялось на арене ижевского цирка. Проводить его в последний путь пришли множество горожан. Гроб с телом Дурова пронесли из здания цирка через весь город на старый Казанский вокзал и отправили в Москву.
Так старое здание ижевского цирка навсегда вписало себя в историю советского цирка.
Смерть дурова потрясла всех. Прощание с артистом состоялось на арене ижевского цирка. Проводить его в последний путь пришли множество горожан. Гроб с телом Дурова пронесли из здания цирка через весь город на старый Казанский вокзал и отправили в Москву.
Так старое здание ижевского цирка навсегда вписало себя в историю советского цирка.
Гражданская панихида в здании Ижевского цирка на Сенной площади
От частного к общему
Цирк становится государственным
Источник: goskatalog.ru
Лихие двадцатые подходили к концу. Новая экономическая политика сворачивалась, страна вставала на рельсы индустриализации. Оставшиеся капиталистические пережитки в виде крупных частных организаций начали окончательно искоренять. Менялось и отношение к культуре.
В марте 1931 года на культурные учреждения полилась критика. «Ижевская правда» обвиняла горсовет в том, что цирк опять был отдан халтурщикам. Как и говорилось ранее, репертуар ижевского цирка не поспел за колебаниями линии партии, оставаясь все тем же «дореволюционным балаганом».
«В цирке ижевский пролетарий получал огромные дозы махровой халтуры. Репертуар цирка не только не задавал вопросов дня, а наоборот — был рассчитан на вкусы мещанина, разлагал, демобилизовали пролетарского зрителя. Репертуар цирка — репертуар дореволюционного ярмарочного балагана»,
В конце 1931 года цирк был национализирован и передан в ведение Государственного объединения работников музыки, эстрады и цирка, а 15 января 1932 года началась уже совершенно новая история — история ижевского государственного цирка.
Само здание бывшей арены «Колларт» сохранилось до начала 1940-х годов. Неоднократно ремонтированный деревянный цирк пришёл в негодность. Строительство нового каменного здания цирковой арены началось незадолго до начала Великой Отечественной войны, его возведение продолжалось до 1943 года.
Само здание бывшей арены «Колларт» сохранилось до начала 1940-х годов. Неоднократно ремонтированный деревянный цирк пришёл в негодность. Строительство нового каменного здания цирковой арены началось незадолго до начала Великой Отечественной войны, его возведение продолжалось до 1943 года.
Строительство нового Ижевского цирка. Бывший «Колларт» разбирается на фоне
Источник: goskatalog.ru
Одновременно со строительством нового здания разбиралось старое. Потрепавший нервы всем деревянный «Колларт» уходил в прошлое с каждой сломанной доской. На этом закончились его 33 несчастья. Ижевский цирк открывал новую и самую долгую страницу своей истории.