За непристойный жест Роналду пригрозили депортацией из Саудовской Аравии

Эр-Рияд. Саудовская Аравия. Криштиану Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за непристойный жест. Добиться этого через правоохранительные органы намерена адвокат Нуф бинт Ахмед, пишет Лента.ру.

Юрист пообещала, что подаст иск на футболиста в прокуратуру. По ее мнению, игрок допустил неприличное поведение на публике, что чревато для иностранца арестом и высылкой из королевства.

Инцидент произошел 18 апреля, когда «Аль-Наср» в гостях проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2. Покидая поле, португальский форвард схватил себя за пах. Этот жест многие болельщики и спортсмены посчитали оскорбительным.

За «Аль-Наср» Роналду играет с декабря 2022 года. В саудовском клубе ему платят 200 млн евро в год, что является самой высокой зарплатой спортсмена в мире.