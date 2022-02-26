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Страны Балтии и Польша предложили отстранить Россию и Белоруссию от Параолимпиады

18:25, 26 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Страны Балтии и Польша предложили отстранить Россию и Белоруссию от Параолимпиады
18:25, 26 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
204
0
#Балтика\n#Польша\n#Пекин\n#Паралимпиада
Фото: wikimedia.org
204
0

По мнению заявителей, из-за операции на Донбассе были нарушены принципы олимпийского перемирия.

Варшава. Польша. Параолимпийские комитеты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши 26 февраля выступили с совместным заявлением о применении санкций против России и Белоруссии в связи с проведением операции на Донбассе. Как сообщили «Известия», представители европейских стран предложили временно отстранить Россию и Белоруссию от участия в Параолимпиаде.

«Мы глубоко обеспокоены агрессией России против Украины и её народа. Россия и Белоруссия нарушили все принципы гуманности и олимпийское перемирие, и Россия угрожает не только Украине, но и всему демократическому миру», — говорится в заявлении, направленном Международному параолимпийскому комитету.

Напомним, Параолимпийские игры — 2022 должны пройти с 4 по 13 марта в Пекине.

18:25, 26 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
204
0
#Балтика\n#Польша\n#Пекин\n#Паралимпиада