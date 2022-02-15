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Лыжница Степанова предложила шведскому журналисту проверить ее трусики

10:09, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Лыжница Степанова предложила шведскому журналисту проверить ее трусики
10:09, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
263
0
#спорт\n#спортсмены\n#лыжи\n#Олимпиада\n#соцсети\n#пресса\n#журналисты\n#Швеция\n#Россия\n#курьезы\n#Олимпийские игры
Фото: instagram.com/stepanova_nika01
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Обозреватель Петтерссон обвинил российскую сборную в применении запрещённой мази.

Пекин. КНР. Резкий ответ дала шведскому спортивному обозревателю Томасу Петтерссону олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова. В статье для газеты Expressen тот высказал подозрения в использовании нашими спортсменами запрещенного компонента в мази для лыж, сообщает RT.

«Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещённый фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он его просто чувствует на расстоянии, даже если его там нет. Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше?» — приводит агентство высказывание Степановой в соцсети Instagram.

12 февраля женская сборная России в составе Юлия Ступак — Наталья Непряева — Татьяна Сорина — Вероника Степанова на Олимпиаде в Пекине победила в лыжной эстафете 4х5 км.

10:09, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
263
0
#спорт\n#спортсмены\n#лыжи\n#Олимпиада\n#соцсети\n#пресса\n#журналисты\n#Швеция\n#Россия\n#курьезы\n#Олимпийские игры