Лыжница Степанова предложила шведскому журналисту проверить ее трусики

Пекин. КНР. Резкий ответ дала шведскому спортивному обозревателю Томасу Петтерссону олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова. В статье для газеты Expressen тот высказал подозрения в использовании нашими спортсменами запрещенного компонента в мази для лыж, сообщает RT.

«Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещённый фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он его просто чувствует на расстоянии, даже если его там нет. Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше?» — приводит агентство высказывание Степановой в соцсети Instagram.

12 февраля женская сборная России в составе Юлия Ступак — Наталья Непряева — Татьяна Сорина — Вероника Степанова на Олимпиаде в Пекине победила в лыжной эстафете 4х5 км.