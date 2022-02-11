Юрист назвал ожидаемые сроки разбирательства CAS по делу Валиевой

Москва. Дело по положительному допинг-тесту российской фигуристки Камилы Валиевой в CAS (международном Спортивном арбитражном суде) завершится до 15 февраля. Такие сроки назвал RT спортивный юрист Артем Пацев.

Специалист уточнил, что речь идет не о заседании по существу, а о правомерности отмены временного отстранения 15-летней спортсменки. Само дело будет рассматриваться РУСАДА (Российским антидопинговым агентством) в обычном порядке. А отдельное процессуальное решение, касающееся правомерности, будет вынесено до вторника.

«Надо знать позицию обеих сторон и на основании этого строить какие-то прогнозы. Но ввиду того, что стандарт доказывания для этих спортсменов (моложе 16 лет) гораздо ниже, чем обычно применимый для атлетов, надеюсь, что положительных шансов много», — отметил юрист.

Артем Пацев добавил, что РУСАДА вряд ли опубликует мотивировочную часть решения по снятию отстранения фигуристки. По его словам, обычно подобные разбирательства ведутся в закрытом режиме.

Напомним, ранее в МОК заявили, что результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде 7 февраля, на которых победили россияне, могут пересмотреть из-за обнаружения положительной пробы на триметазидин у Камилы Валиевой. 8 февраля РУСАДА отстранило Валиеву от олимпийских стартов, но та оспорила это решение. Временно ей разрешили продолжать участие в Играх. В Олимпийском комитете России (ОКР) в связи с этим напомнили, что запрещенное вещество обнаружили в организме спортсменки 2 месяца назад, причем позднее ее тесты на триметазидин были отрицательными.