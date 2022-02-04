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Председатель КНР объявил XXIV Зимние Олимпийские игры открытыми

17:58, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Председатель КНР объявил XXIV Зимние Олимпийские игры открытыми
17:58, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
382
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#спорт\n#Китай\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада
Фото: twitter.com/Olympics
382
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Российская делегация вышла на стадион «Птичье гнездо» под 46 номером.

Пекин. КНР. На Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине началась церемония открытия Зимней Олимпиады. Прямую трансляцию проводит телеканал «Россия 1».

Первыми по традиции на стадион вышли спортсмены Греции. Российская делегация прошла под 46 номером. Знаменосцами нашей сборной выступили конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Последними в шествии приняли участие спортсмены Китая.

Около 17:00 МСК председатель КНР Си Цзиньпин объявил Олимпиаду открытой.

Всего в XXIV Зимних Олимпийских играх примут участие 95 стран. Спортсмены будут бороться за 109 комплектов наград в 15 дисциплинах.

Пекин стал первым в мире городом, принимающим зимнюю Олимпиаду после летней, прошедшей в 2008 году. В столице Китая будут соревноваться в ледовых видах спорта, в Яньцине выступят горнолыжники, бобслеисты и саночники, в Чжанцзякоу – лыжники, двоеборцы, биатлонисты, сноубордисты, а также спортсмены, состязающиеся в прыжках с трамплина и фристайле.

17:58, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
382
0
#спорт\n#Китай\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада