6 ведущих английских футбольных клубов вышли из вновь создаваемой Суперлиги

Последним о выходе из проекта официально объявил «Челси».



Лондон. Великобритания. В матчах создаваемой футбольной Суперлиги отказался участвовать ФК «Челси». Таким образом, проект покинули все 6 английских клубов Премьер-лиги, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Ранее о выходе из Суперлиги заявили «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Данное решение одобрил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Напомним, существующие футбольные организации, как европейские, так и российские, выступили против создания Суперлиги. В УЕФА ее создателей назвали «заговорщиками» и пригрозили санкциями. Кроме того, идею встретили в штыки не приглашенные клубы, спортивные функционеры и фанаты. Торпедировать проект пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Теперь в Суперлиге остались 3 итальянских и 3 испанских клуба. В связи с этим инициаторы проекта намерены пересмотреть формат проведения соревнований.

О создании Суперлиги было объявлено 18 апреля. Ее участники объяснили инициативу тем, что открытие нового турнира финансово поддержит европейские команды в условиях запрета массовых спортивных соревнований из-за пандемии.

Предполагалось, что в Суперлиге будут играть 6 английских клубов, испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». Кроме того, были приглашены на постоянной основе еще 3 команды, а 5 дополнительных участников могли войти в проект в результате конкурса.

Сезон должен был открыться в августе, матчи планировалось проводить в середине недели, поскольку игры национальных чемпионатов проходят обычно в уик-энды.