Новым видом спорта на летней Олимпиаде 2024 года станет брейк-данс

Решение об этом принял МОК.



Лозанна. Швейцария. Международный Олимпийский комитет расширил программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В нее войдут скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс, пишет «Интерфакс»

По данным агентства, решение об этом было принято 7 декабря на заседании исполкома МОК.

При этом общую квоту спортсменов уменьшили до 10,5 тыс. человек. В основном сокращения коснутся тяжелоатлетов и боксеров. Такое решение в МОК мотивировали многочисленными допинговыми скандалами среди спортсменов, а также приостановкой признания МОК Международной федерации любительского бокса.