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Новым видом спорта на летней Олимпиаде 2024 года станет брейк-данс

12:29, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Новым видом спорта на летней Олимпиаде 2024 года станет брейк-данс
12:29, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#спорт\n#МОК\n#Олимпийские игры\n#бокс\n#серфинг\n#скейтборд\n#спортсмены\n#Олимпиада
Фото: pixabay.com
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Решение об этом принял МОК.

Лозанна. Швейцария. Международный Олимпийский комитет расширил программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. В нее войдут скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс, пишет «Интерфакс».
По данным агентства, решение об этом было принято 7 декабря на заседании исполкома МОК.
При этом общую квоту спортсменов уменьшили до 10,5 тыс. человек. В основном сокращения коснутся тяжелоатлетов и боксеров. Такое решение в МОК мотивировали многочисленными допинговыми скандалами среди спортсменов, а также приостановкой признания МОК Международной федерации любительского бокса.
12:29, 08 декабря, 2020
Евгений Кандаков
105
0
#спорт\n#МОК\n#Олимпийские игры\n#бокс\n#серфинг\n#скейтборд\n#спортсмены\n#Олимпиада